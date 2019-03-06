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暴龍總教練看好火箭進總冠軍戰　兵源充足最大優勢

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▲▼保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅（左）與哈登（右）是火箭核心。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭去年球季創下聯盟最佳例行賽戰績，本季表現雖不如去年搶眼，但火箭於明星賽後拉出一波6連勝，東區強權暴龍總教練納斯（Nick Nurse）就表示，他相當看好火箭能夠直接闖進總冠軍賽。

納斯表示，「火箭是一支總冠軍等級的球隊。特別是他們在有傷兵的時候，表現甚至比主力在陣中時還搶眼，你幾乎可以看到他們就在冠軍賽對決中出現，這毫無疑問。」

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火箭目前戰績以39勝25敗排名西區第4，走過季初與安東尼（Carmelo Anthony）的不合，保羅（Chris Paul）的受傷，不斷補強的火箭目前拉出一波6連勝，且本季火箭對戰衛冕軍勇士3度對戰全部拿下勝利，甚至有1場主力球星哈登（James Harden）還不在陣中。

▲▼納斯（Nick Nurse）,雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／CFP）

▲暴龍總教練納斯（圖／CFP）

火箭本季補強的球員也相當搶眼，法瑞德（Kenneth Faried）在加入後可繳出場均接近15分、10籃板表現，本季原先在國王打出接近生涯年的尚波特（Iman Shumpert）加入火箭後雖然目前受傷，預計可以擔任側翼防守角色。

瑞佛斯（Austin Rivers）本季加入火箭後也曾有單場25分表現，曾被總教練丹東尼（Mike D'Antoni）稱為是今年最重要補強，火箭近期更以短約簽下舊將瓊斯（Terrence Jones），以上球員都預計可在季後賽蓄勢待發。

火箭原有陣容卡佩拉（Clint Capela）在手指傷勢回歸後近5場也有場均11分、11籃板表現，戈登（Eric Gordon）季中雖一度低迷但近兩場飆出破六成三分球命中率、替補陣容更還有冷箭射手格林（Gerald Green）。

保羅近期進攻表現也逐漸回穩，哈登也持續飆分表現，陣中更有防守悍將塔克（PJ Tucker），兵多將廣的火箭也因此成為東區冠軍大熱門暴龍總教練納斯肯定。

▼火箭本季3度碰頭勇士都獲勝（圖／CFP）

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭哈登。（圖／CFP）

關鍵字： 火箭暴龍納斯NBA
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