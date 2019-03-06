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溜馬透納單場7阻攻破個人紀錄　4次賞給灌籃王拉文

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▲溜馬透納。（圖／CFP）

▲透納單場7次火鍋破個人紀錄。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

溜馬6日迎公牛挑戰，最終溜馬以105比96收下勝利，而溜馬一直以來皆以強大防守著稱，目前場均失分為103.8分，全聯盟第2，能有如此良好的防守除了團隊默契之外，禁區悍將透納(Myles Turner)更是功不可沒，本戰他還誇張的送出7次阻攻成功守護籃框，同時也打破個人紀錄。

透納進入聯盟以來就以超強的防守能力著稱，先前他還曾正面擋下詹姆斯(LeBron James)的爆扣震撼全場，現在溜馬少了歐拉迪波，進攻端明顯受到影響，但在防守端透納仍是一把罩，至今以場均2.79次阻攻高居聯盟第1。

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面對東區大爛隊公牛的踢館，透納再次展現他瘋狂的阻攻能力，全場溜馬一共送出9次火鍋，但光是透那一人就佔了7次，完全不讓公牛球員在禁區肆虐，同時7阻攻也打破透納過去單場6阻攻的個人紀錄，值得一提的是，這7次火鍋有4次都送給了「灌籃王」拉文(Zach LaVine)，這是相當不容易的事情，因為拉文的飛天能力相當出色，但透納卻擋下他4次，可見他阻攻能力也非常不俗。

對於自己送出生涯新高的7次火鍋，透納卻不以為意，「我並不感到驚訝，我認為我應該會有更多阻攻。」另外這也是溜馬自2014年希伯特(Roy Hibbert)之後，再次有球員出現單場7次阻攻的表現。

▲▼拉文（Zach LaVine）（圖／CFP）

▲身為灌籃王拉文卻吃了透納4次火鍋（圖／CFP）

關鍵字： NBA溜馬透納
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