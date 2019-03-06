全英賽／戴資穎今晚首輪出賽　拼衝擊謝杏芳之後三連霸紀錄

▲戴資穎。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽6日正式開戰，世界排名前10好手幾乎全數參賽，包括世界球后戴資穎，首輪將對上加拿大李文珊，在2017、2018年封后的戴資穎，力拼三連霸而來，不過當今羽壇女單可說是競爭相當激烈。

戴資穎目前持續領跑女單進入117週，超越王儀涵的116週成為史上第三，僅次於李雪芮保持的124週，以及張寧的122週，全英賽將有保12000分冠軍積分的壓力，加上將要力拼三連霸紀錄，而三連霸的紀錄上一個達成的女單選手，是大陸謝杏芳在2005至2007年所達成，目前戴資穎最有機會再衝擊這項紀錄，成為繼謝杏芳之後三連霸。

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▼羽球年終賽,女單冠軍印度辛度 。（圖／翻攝BWF官方臉書）

BWF專文指出，戴資穎在去年共拿下6個巡迴賽冠軍，不過在香港公開賽與年終總決賽傷退，本季第一站馬來西亞大師賽則在八強止步，加上女單可說是競爭激烈，包括拿下去年年終總決賽冠軍的印度辛度（Pusarla V. Sindhu），曾在奪冠後提到想要衝擊全英賽冠軍。

另外還包括在印尼大師賽封后的賽娜（Saina Nehwal），過去從未有印度女單拿下全英賽冠軍，因此可說是展現了強烈的企圖心，另外，日本好手山口茜也是剛拿下德國公開賽冠軍，可說是戴資穎想要拚冠的三位主要強敵，根據籤表，戴資穎8強可能遭遇塞娜，4強則可能遭遇山口茜或大陸何冰嬌。

戴資穎首輪賽事預計在6日晚間10點後出賽，台將還有男單周天成預計晚間6點50分出戰大陸黃宇翔、王子維下午3點50分對上泰國旺查倫（Kantaphon WANGCHAROEN）；三組男雙盧敬堯／楊博涵晚間7點後對上馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯、廖敏竣／蘇敬恒晚間10點後對上南韓組合金基正／李龍大，以及王齊麟／李洋預計7日0點後對上泰國組合Bodin ISARA／Maneepong JONGJIT。

▼羽球年終賽,山口茜（圖／CFP）