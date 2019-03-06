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印地安泉賽／莊吉生遭印度直落二　會外賽首輪止步

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▲▼ 莊吉生 。（圖／海碩整合行銷提供）

▲ 莊吉生 。（圖／海碩整合行銷提供）

記者謝孟儒／綜合報導

ATP巡迴賽(Association of Tennis Professionals)印地安泉公開賽（BNP Paribas Open），屬於世界巡迴1000名人賽，目前正在進行會外賽，目前世界排名132的男單一哥莊吉生，首輪不敵印度一哥甘內斯瓦蘭（ Prajnesh Gunneswaran），以5：7、4：6落敗，無緣晉級會外賽第二輪。

會外賽將進行兩輪賽事，莊吉生首輪對上世界排名97的甘內斯瓦蘭，雙方先是纏鬥後，可惜盤尾遭破，以5：7讓出首盤，次盤開局雖然力圖保發，不過仍遭到破發落後，最後再以4：6讓出，鏖戰104分鐘無緣挺進會內賽第二輪。

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雖然莊吉生無緣晉級會內賽，不過還有多組台將參與印地安泉公開賽會內賽，包括女單謝淑薇排在大會第27種子，首輪輪空，雙打則是搭擋世界第3捷克斯翠裘娃(Barbora Strycova)出賽，列為第3種子，將要對上德國捷克組合Julia Goerges／Karolína Plíšková。

詹家姊妹詹詠然／詹皓晴則是大會第8種子，將要對上日本青山修子／白俄羅斯 Lidiya Morozova，也是繼杜哈站之後雙方再度交手。

關鍵字： 印地安泉賽
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