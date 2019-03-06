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華頓下台聲浪越來越大　美媒爆魯伊可能為新教頭

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▲▼魯伊對進入季後賽十分有把握。（圖／達志影像／美聯社）

▲美記者認為魯伊最有能是湖人新教頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

原先目標是闖入季後賽的湖人，現在接連的失利戰績已經掉到西區第10，距離季後賽越來越遠，對此許多人都認為主帥華頓(Luke Walton)可能將下台，也都開始臆測接下來紫金軍團的新教頭，而前太陽球星現在轉任《CBS》記者的貝爾(Raja Bell)就表示魯伊最有可能成為湖人教練，原因就是他與詹姆斯(LeBron James)很適合。

身為聯盟第一人的詹姆斯，現在卻無法帶領球隊走在正確的方向，甚至有可能無法闖入季後賽，這也讓他飽受外界批評，但除了「詹皇」需要負責之外，外界也將矛頭指向華頓，季初他就曾被湖人總裁魔術強森找去談話，一整季要下台的流言也不斷傳出，現在湖人不斷輸球，換帥的聲浪也越來越大。

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▲湖人主帥華頓、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲華頓帶隊不利下台聲浪越來越多。（圖／達志影像／美聯社）

除了先前傳出有可能是基德(Jason Kidd)接任之外，貝爾也認為過去曾與詹姆斯一起奪冠的魯伊也非常有可能成為湖人新教頭，「在我看來，只有一名候選人，那就是魯伊，你可以提出其他論點來說其他教練比他更好，甚至更優秀，但只有魯伊有執教過詹姆斯的經驗，這名教練必須適應詹姆斯的要求和方式，這就是固定的風格。」

隨後貝爾繼續補充道，「教練都有自己的風格，但當魯伊和詹姆斯楚在同一個更衣室，他們相當融洽合適，魯伊可以放棄一些東西，在某些地方妥協，詹姆斯可能也願意做同樣的事情，總而言之他們之前就做過了，如果你是湖人球員，同時不希望下季浪費20至25場，看詹姆斯是否適應新教練，魯伊就是最好人選。」

湖人5日輸給快艇後，近6戰僅贏1場，目前已30勝34敗戰績排西區第10名，距離第8的馬刺還有5.5場勝差，進入季後賽的機率僅剩下1％。

▲▼詹姆斯（LeBron James）。（圖／CFP）

▲詹姆斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯湖人華頓
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