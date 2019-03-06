紫金軍團再添利空　庫茲馬右踝扭傷恐缺陣一週

▲庫茲馬前一戰扭傷右踝。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人昨（5）日敗給西區老八快艇，也讓紫金大軍競爭季後賽之路越顯嚴峻，不過昨天的比賽湖人不只輸了球還傷了中興少主庫茲馬（Kyle Kuzma）。根據外電報導，庫茲馬的右踝在接受檢查後確診為輕微扭傷，球隊預計讓他休養1週。

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▲庫茲馬在沒有碰撞下自己扭傷腳踝，應該與體力下滑有關。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



湖人交手快艇的比賽，在末節剩下6分鐘的時候，進攻端一次漂亮跟隊友配合空手切入禁區接獲詹姆斯（LeBron James）的傳球，準備一個墊步後攻擊籃筐，不過在墊步的時候右腳翻船也讓他痛得立馬倒下。

根據《ESPN》報導，庫茲馬再經過MRI檢查後，確診右腳踝為輕微扭傷，將放入每日觀察名單，湖人預計將讓他休息1個禮拜。目前湖人深受傷兵所苦，除了有庫茲馬外還有英格雷（Brandon Ingram）、史蒂文森（Lance Stephenson）、錢德勒（Tyson Chandler）以及主控博爾（Lonzo Ball）。

儘管現在球隊爭取西區前八的機會越來越渺茫，再加上陣中主力一個個倒下，不過庫茲馬依舊保有霸氣，「雖然腳踝有點酸痛，但我還是想要上場比賽。」接著他提到球隊的困境，「我們必須保持健康，然後越來越進步，這是最重要的事。不管贏還是輸都是種學習，對我們而言，就是想辦法在每一天都嘗試變得更好，我們還太年輕，所有事情都有學習的價值。」

▲庫茲馬本季場均能貢獻18.8分全隊僅次詹皇。（圖／達志影像／美聯社）



湖人近6場吞下5敗，戰績來到30勝34敗，排在西區第10，落後西區第八的快艇有著6場勝差，例行賽剩下18場，晉級季後賽的希望也越來越渺茫。湖人下一戰將在7日主場迎戰西區老二金塊，除了士氣低迷外傷兵纏身也讓這場仗更加難打。