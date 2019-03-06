諾威斯基還沒決定退休　開玩笑明年再巡迴慶祝一次

▲獨行俠老將諾威斯基（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠40歲老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）季前與球隊簽下一年合約，外界普遍預測會是他21年生涯中最後一個球季，但他近日於球迷活動時表示，自己還沒確定要退休，更開玩笑表示，本季聯盟不斷出現致敬他的活動，若他明年再打一季，大家是不是又要再幫他慶祝一次。

諾威斯基本季因外界預測他可能在本季結束後退休，聯盟不但邀請他參加明星賽三分球大賽，更以特殊方式讓他進入明星賽，他本季出賽時也屢屢受球迷與球員以緬懷方式對待，但他於6日參加球迷活動時表示，自己還沒有確定退休。

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諾威斯基表示，「我還沒決定要不要退休，我得看我自己得身體狀況，還有接下來比賽的表現而定，但如果我明年再打，是不是大家又要幫我慶祝一次呀。」

▲諾威斯基生涯21年都待在同一支球隊（圖／CFP）

諾威斯基生涯21季都待在獨行俠，走過小牛時期（獨行俠改名前），也替球隊拿下2011年總冠軍，生涯也多次在球隊需要補強時主動降薪以利球隊薪資空間操作，更被老闆分配入股，諾威斯基於獨行俠地位相當受人尊重。

由於本季前只簽下一年合約，近幾季腳踝與膝蓋也略有傷勢，諾威斯基本季結束後退休或轉行政職也多次被討論，但他也多次強調目前自己還沒有退休想法，一切得看他身體狀況而定。

諾威斯基本季仍展現精準外線與對外界的幽默應答讓球迷津津樂道，他本季可上場13.1分鐘可繳出5.5分、2.3籃板，招牌三分球場均也可貢獻1.1顆，也曾有單場拿下15分的水準表現。