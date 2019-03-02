聯盟最可貴情誼　庫班願意讓德佬入股獨行俠

▲庫班願意讓諾威斯基退休後入股獨行俠。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

在現今多以商業利益為第一考量的聯盟，獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)與看板球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)兩人的關係可說相當可貴，隨著「德佬」生涯邁入晚年，儘管本人並未表明，但許多人都認為諾威斯基很有可能本季打完就選擇退役，對此庫班近期受訪表示諾威斯基若未來想要入股獨行俠，將會與他做討論。

眾所皆知庫班與「德佬」的情誼已經超越老闆與球員間的關係，諾威斯基過去曾多次自動降薪，為的就是幫助球隊有更好的薪資操作空間，而庫班也不顧自身利益不斷幫生涯邁入晚年的「德佬」加薪，也因為如此他們兩人的關係成為聯盟典範。

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本季是諾威斯基第21個賽季，雖然他目前還沒宣布是否會在今年退役，但這問題確實離他越來越近。庫班受訪時就被問到如果諾威斯基未來想要入股獨行俠，是否願意和他做討論，庫班毫不猶豫表示絕沒問題，肯定會和他商量。

面對庫班的表態，諾威斯基表示自己還沒想過退休以後計畫，但非常感謝，「庫班考慮讓我當球隊股東，對我來說是一大榮譽，但我現在仍想將自己心力放在比賽，不管我退役後要做什麼事情，也要等到時間到了才能決定。」

▲諾威斯基。（圖／CFP）