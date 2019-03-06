運動雲

> >

招募楚特加盟費城人　哈波：如果不這麼做你肯定瘋了！

ETtoday運動雲

▲哈波積極招募楚特加盟費城人。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波積極招募楚特加盟費城人。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

球星哈波（Bryce Harper）正式加盟費城人不久，馬上積極協助球團高層招募楚特（Mike Trout）。有「現代神獸」稱號的楚特，將於2020年球季結束後成為自由球員，而費城人也一直有延攬這位超級巨星的計畫，盼在2021年組成大聯盟最強外野。

「如果你不認為我會在2020年招募楚特加盟費城人，那你一定是瘋了！」哈波在接受費城體育電台《SportsRadio 94WIP》訪問時說道。哈波接著表示，跟費城人簽下13年合約，絕對有助於吸引球星加入一起奮戰。

請繼續往下閱讀...

哈波表示，「對我來說，我可以跟楚特好好聊聊，無論是誰，大咖球員或者是想要來到費城人打球的球員，我都可以跟他們說：『嘿，這裡是一個好地方，擁有超棒的球迷、理解球員需求的高層，還有超棒的教練團。』」

根據大聯盟記者佐雷奇（Todd Zolecki）報導，哈波在簽下北美四大職業運動最大合約之前，曾詢問好友楚特意見，想從紐澤西出生的楚特口中瞭解費城地區的感受，成為最後與費城人簽約的關鍵之一。哈波此舉也被外界視為是在為招募楚特加盟做準備。

楚特從小就支持離家不遠的費城職業球隊，時常在大聯盟休賽季出現於NFL費城老鷹主場看球，除此之外，還相當支持NBA費城76人隊，費城球迷也一直盼望楚特加入費城人的那一天。

楚特在2012年拿下美聯新人王後，分別於2014年和2016年摘下美聯MVP。自2012年起，連續5個球季在MVP票選排名前2，成為美聯史上第一人。另外，連續7年入選明星賽，生涯打擊三圍.307/.416/.573，累積240支全壘打和648分打點，以及189次盜壘成功，超級全面的身手可謂是當今棒壇最強球員。

▲楚特表現超猛，成為天使隊不可或缺的重要打者。(圖／達志影像／美聯社)

▲楚特將於明年成為自由球員，預計新合約將締造新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 哈波楚特費城人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

亂丟菸蒂惹禍！疑引燃沼氣　嘉義中正路人孔蓋突冒火

熱門新聞

又分心出現眼神防守　庫茲馬怒推詹皇去對位

CBA／林志傑13分遭畢斯利踢頭　熊抱和好廣東拉尾盤奪勝

計程車上聽到Kobe「不認識他」　林書豪：菜鳥季對戰好幾次

高中木聯／個人獎出爐冠軍平鎮豐收　李晨薰奪最佳投手

中職／史博威、李茲表現「落漆」　洪總想換赴千葉名單

中職／奧斯汀先發無失分　知念広弥1局慘丟6分統一輸起亞

讀者回應

﻿

最新新聞

1電眼甜心女大生菲菲入LamiGirls

2葛雷自爆被洋基「逼迫」丟滑球　

3張育成替補敲安2打點　春訓破3成

4王維中守成　春訓連2戰救援成功

5林子偉敲追平轟！單局雙安3打點

熱門新聞

1庫茲馬怒推詹皇去防守

2林志傑轟13分遭畢斯利踢頭

3Kobe曾說不認識他　豪：菜鳥季對過

4平鎮豐收個人獎　李晨薰最佳投手

5史博威、李茲挨轟　洪總：落漆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366