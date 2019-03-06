招募楚特加盟費城人　哈波：如果不這麼做你肯定瘋了！

▲哈波積極招募楚特加盟費城人。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

球星哈波（Bryce Harper）正式加盟費城人不久，馬上積極協助球團高層招募楚特（Mike Trout）。有「現代神獸」稱號的楚特，將於2020年球季結束後成為自由球員，而費城人也一直有延攬這位超級巨星的計畫，盼在2021年組成大聯盟最強外野。

「如果你不認為我會在2020年招募楚特加盟費城人，那你一定是瘋了！」哈波在接受費城體育電台《SportsRadio 94WIP》訪問時說道。哈波接著表示，跟費城人簽下13年合約，絕對有助於吸引球星加入一起奮戰。

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哈波表示，「對我來說，我可以跟楚特好好聊聊，無論是誰，大咖球員或者是想要來到費城人打球的球員，我都可以跟他們說：『嘿，這裡是一個好地方，擁有超棒的球迷、理解球員需求的高層，還有超棒的教練團。』」

根據大聯盟記者佐雷奇（Todd Zolecki）報導，哈波在簽下北美四大職業運動最大合約之前，曾詢問好友楚特意見，想從紐澤西出生的楚特口中瞭解費城地區的感受，成為最後與費城人簽約的關鍵之一。哈波此舉也被外界視為是在為招募楚特加盟做準備。

楚特從小就支持離家不遠的費城職業球隊，時常在大聯盟休賽季出現於NFL費城老鷹主場看球，除此之外，還相當支持NBA費城76人隊，費城球迷也一直盼望楚特加入費城人的那一天。

楚特在2012年拿下美聯新人王後，分別於2014年和2016年摘下美聯MVP。自2012年起，連續5個球季在MVP票選排名前2，成為美聯史上第一人。另外，連續7年入選明星賽，生涯打擊三圍.307/.416/.573，累積240支全壘打和648分打點，以及189次盜壘成功，超級全面的身手可謂是當今棒壇最強球員。

▲楚特將於明年成為自由球員，預計新合約將締造新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



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