洋基王牌史華連諾右肩發炎　休兩周趕不上開幕戰

▲洋基投手史華連諾春訓傳出右肩膀發炎傷勢（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

洋基王牌投手史華連諾（Luis Severino）6日熱身賽前傳出右肩不適被緊急撤下先發，洋基教練布恩（Aaron Boone）透露史華連諾至少將休息兩周，大聯盟官網也預測史華連諾很可能因此趕不上洋基開幕戰。

史華連諾今年才與洋基簽下4年4000萬美元的延長合約，但他在6日春訓熱身賽對戰勇士前練投時傳出右肩膀痠痛，洋基也緊急將他由先發投手名單上撤除，教練布恩表示史華連諾將會接受MRI檢查並注射消炎針。

請繼續往下閱讀...

布恩表示，「賽前15分鐘時大家都非常緊張，像史華連諾這樣的球員在熱身賽時有狀況我們都會非常謹慎，他的肩膀檢查後非常乾淨，應該只是發炎現象，或許兩周內就可以解決這個問題了。」

▲洋基投手史華連諾（圖／路透社）

史華連諾去年投出生涯最佳的19勝，勝場數為大聯盟第3，防禦率繳出3.39，不但入選明星賽，美聯賽揚票選也排名第9，洋基在今年與他簽下延長合約後就將他設定為開幕戰先發，但根據《MLB.com》記者霍區（Bryan Hoch）報導，史華連諾很可能因為肩膀發炎而趕不上開幕戰，洋基醫療團隊將在治療他2週後再重新進行傷勢評估。

除了史華連諾外，今年也簽下大約的外野手希克斯（Aaron Hicks）在春訓也傳出背部緊繃，他於2日對戰金鶯時就感不適，原預計在6日先發，但最後未出現在球員名單上。

洋基在史華連諾肩膀發炎後，預計將會排上赫曼（Domingo German）或羅艾西加（Jonathan Loaisiga），大聯盟官網也推測洋基有可能在自由球員市場試探左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）。

▼洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）（圖／達志影像／美聯社）