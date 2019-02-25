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洋基祭出7年7000萬美元　提前綁定外野核心希克斯

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▲洋基外野手希克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基外野中流砥柱希克斯（Aaron Hicks）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

根據《ESPN》最新報導，洋基祭出7年7000萬美元合約，提前綁住核心外野手希克斯（Aaron Hicks），成為繼王牌史華連諾（Luis Severino）4年4000萬美元延長合約後，洋基今年第2位獲得提前續約的球員。

29歲希克斯將於今年球季結束後，首度取得自由球員資格，為了綁住這名攻守俱佳的外野手，洋基決定提前續約。報導中指出，今年球季希克斯年薪將為600萬美元，外加200萬美元獎金，從2020球季至2023球季年薪成長到1050萬美元，最後2年年薪950萬美元，以及包括2026年1250萬美元的選擇權。

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希克斯在2015年季後被雙城交易至洋基隊。自從他穿上條紋戰袍後，成為洋基外野陣容重要大將，過去兩個球季，在防守端繳出DRS12、UZR7.6的優異成績，光是防守的價值就足以讓洋基留人。

在打擊方面，希克斯在去年球季打出「生涯年」，整季137場出賽寫下生涯新高，打擊三圍.248/.366/.467，擊出27支全壘打、79分打點和90得分也是生涯最佳表現，是一名攻守兩端都很出色的外野手。

除了希克斯之外，牛棚大將貝坦西斯（Dellin Betances）也即將於今年球季結束後取得自由球員資格，根據《紐約郵報》報導，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）已經計劃與他談論延長合約。

▲貝坦西斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基後援貝坦西斯（Dellin Betances）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基希克斯
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