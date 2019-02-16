洋基搞定40號王牌！　達成4年4000萬美元延長合約

▲洋基40號王牌史華連諾（Luis Severino）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

今年薪資仲裁庭上，不少球員取得了勝利，洋基為了避免薪資仲裁，台北時間16日與40號王牌史華連諾（Luis Severino）達成4年延長合約，根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）指出，合約金額價值4000萬美元，包含第5年球隊選擇權，最高總額5225萬美元。

史華連諾今年年薪400萬加上200萬激勵獎金，2020年球季年薪成長到1000萬美元，2021年年薪來到1025萬美元，2022年則是1100萬美元，以及2023年1500萬美元的球隊選擇權，還有275萬美元買斷金。

提前談妥延長合約綁住自家王牌，若他能夠穩定貢獻，對於洋基來說，這筆合約相當划算。這紙合約涵蓋了史華連諾未來4個薪資仲裁年，如果洋基在2023年執行球隊選擇權，等於洋基將有5年的掌控時間。

24歲的史華連諾自2015年上大聯盟後，成為洋基輪值重要角色。上季繳出19勝8敗、防禦率3.39成績，勝投數寫下生涯單季新高，在季後美聯賽揚獎票選排名第9，連續2年入選全明星賽。

史華連諾在洋基效力4年期間，一共96場出賽包含85場先發，合計518局投球中，丟出572次三振，成績為41勝25敗、防禦率3.51。

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