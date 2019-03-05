高中木聯／高苑再見失誤　大理奪季軍教頭盛讚拼勁

▲高中木聯，大理高中。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽5日季軍戰，大理高中與高苑工商交手，大理9局下靠高苑再見失誤拿下致勝分，最終以3比2獲勝，奪季軍為隊史次佳成績。

大理高中3局下先靠保送，林聖榮二壘安打攻下第1分，5局下黃聖偉安打，偕俊弘也敲安打，李展毅敲左外野深遠二壘安打再下一城。

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高苑前一戰攻守名單筆誤而造成非登錄球員登場，遭沒收比賽只能爭季軍，季軍戰前教練團仍激勵球員別受影響，完成比賽。高苑以0比2落後，8局上展開反攻，劉愷廷安打，大理換上王牌林聖榮，林正信再敲安打，接著翁耀宗短打也上壘，這時發生牽制失誤，攻下兩分，形成平手。

關鍵9局下，大理第9棒林庭宏安打，兩出局後，偕俊弘、石偉誠保送，李展毅敲滾地球，高苑三壘手失誤，跑回超前分拿下勝利。大理先派高二投手丁祥晉投3局，葉林鑫中繼4局失1 分非責失分，林聖榮後援壓2局，失1分拿下勝投，李展毅兩安打貢獻1打點表現出色。大理總教練黃文生表示，「葉林鑫投得不錯，不過第8局被敲安打，剩下兩局就靠林聖榮，李展毅這次打得不錯，是自我要求很高的球員。」

大理高中在去年新北富邦U18邀請賽曾擊敗過高苑工商，最後獲得亞軍。木棒聯賽大理也用最好的凝聚力迎戰全國勁敵，賽後都會圍圈圈唱歌激勵士氣。黃文生說，「第一、二階段中間遇到過年，我們年初四就開始練習，去年第三階段止步，我鼓勵大家一個階段、一個階段慢慢來，球員拼勁都很不錯，而且每個人都有把責任做好，這個成績我很滿意。」

▲高中木聯，大理高中。（圖／學生棒聯提供）