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又分心出現眼神防守　庫茲馬怒推詹皇去對位

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▲火箭哈登、湖人詹姆斯 。（圖／CFP）

▲詹皇恍神出現眼神守 。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人5日對決快艇又再次以105比113輸球，現在幾乎拿不到季後賽門票，而先前痛批球隊分心的詹姆斯(LeBron James)，儘管本戰繳出27分，8籃板，6助攻的全能數據，但他卻在比賽中大恍神漏掉對手，還被小將庫茲馬(Kyle Kuzma)推去防守，讓許多人都看不下去。

原先湖人要力拼進入季後賽，但隨著賽季來到尾聲，他們輸掉對決快艇一戰後，目前戰績30勝34敗，排在西區第10，距離第8的馬刺還有5.5場勝差，但接下來賽程幾乎都要面對分區列強，外界都已經不看好他們能闖入季後賽，就連今天在主場作戰，現場球迷都倒戈為快艇歡呼加油，最後還全場狂噓紫金軍團，可見他們表現讓洛杉磯球迷都無法接受。

作為球隊一哥，詹姆斯先前說要提前開啟「季後賽模式」他確實每戰都幾乎打好打滿，但球隊仍像盤散沙不斷面臨輸球困境，不久前「詹皇」就痛批球隊還在分心就是來錯隊。

但面對快艇，他卻在一次攻防中，面對快艇的擋拆出現錯位，讓加里納利(Danilo Gallinari)有超大空檔，詹姆斯第一時間還恍神沒看到，最後是被庫茲馬直接推去防守才「勉強」守到，甚至還差點跌倒，對比詹姆斯先前的言論以及在場上的肢體語言，現在許多球迷都非常不滿他的行為表現。

▲▼ 庫茲馬（Kyle Kuzma）。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA詹姆斯庫茲馬
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