中職／賴智垣熱身賽調整佳　開季有望一軍

▲賴智垣。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／嘉義報導

Lamigo桃猿新秀賴智垣面對中職首個春訓，調整狀況佳，獲得教練團好評，投手教練吳俊良進一步指出：「以近期的熱身賽來看，他的表現確實不錯，很有機會在開季一軍名單之中。」

賴智垣在熱身賽也受到重用，連同對日職交流賽，9場賽事登板7次，近一次出賽對日職樂天一軍後援1局，讓對方三上三下。幾次與日職球隊交手，賴智垣收穫滿滿：「自己登板時也滿亢奮的，日本投手真的很強，控球很好。」

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猿隊將在14日、15日前往日本再戰羅德，有意帶上賴智垣，吳俊良表示：「賴智垣近況很好，開季一軍也有機會，雖然控球沒有子鵬、吳丞哲來得穩定，但擁有很好的球質，讓打者的揮空率很高。」

賴智垣去年投入中職選秀，在第4輪被桃猿選進，面對中職首個完整春訓，他說：「職業的訓練模式和作息與大學相比，有很大的不同，自主性要非常的高，春訓這段期間，一直有特別專注在如何搶下好球領先，並加強控球方面。」

有別於大學短期杯賽，中職球季很長，賴智垣已有心理準備面對高強度的比賽，「每天都要想辦法維持肌力，當然心態也很重要。」他也特別請教學長林柏佑在球季期間如何調整，「學長的控球很好，加上又是以後面局數為主，要跟他學的東西很多。」

開季有機會在一軍名單，賴智垣謙虛表示：「現階段還是專注在春訓，希望能夠把握住每一次機會，不會急著想上一軍，會靜待時機。」