火箭、暴龍琦玉開打　NBA時隔16年重返日本舉行季前賽

▲林書豪有可能於日本季前賽中出賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

一直以來在賽季開打前，NBA都會到海外進行熱身賽，5日NBA官網宣布，火箭與暴龍將於10月8日以及10月10日在日本展開2場季前賽，這是NBA在日本舉行的第13、14場比賽，同時也是時隔16年再度來日本比賽。

目前NBA積極拓展亞洲市場，下賽季開打前，暴龍與火箭在10月8日以及10月10日，將會在日本埼玉超級競技場交手2次，這場館可以容納3萬7千名觀眾，是世界第3大的室內體育館，同時這是NBA自2003年以來再次於日本舉行比賽。

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過往NBA的海外賽都在北美地區所舉行，而第一場在北美以外的海外賽就是在日本所舉行，在1990年太陽與爵士展開對決，首戰便吸引2萬名觀眾到場觀看，隨後在1992、1994、1996、1997、1999、2003年都曾移師日本打過例行賽，是NBA在美國本土之外舉辦最多例行賽的國家，加總例行賽與季前賽日本總共舉辦過12場比賽。

會選擇暴龍以及火箭來日本打球也並非沒有原因，火箭過去曾有姚明坐鎮，當時就累積大量亞洲球迷，儘管現在他退休了但火箭仍有大量亞洲球迷支持，姚明也一直是NBA與亞洲間的橋樑，而暴龍現在有林書豪在陣中，也得到更多亞洲球迷的關注，儘管到熱身賽時林書豪仍不確定留在球隊，但許多球迷依然會期待他在日本現身。

除了日本熱身賽之外，湖人與籃網也將於10月10日以及10月12日在上海以及深圳舉行季前賽；另外溜馬及國王則會在孟買打2場季前賽，這也是NBA首度在印度舉行海外賽。

▲保羅、哈登屆時都將隨隊來日本打季前賽。（圖／達志影像／美聯社）