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哈波效益力挺　費城老闆不認「愚蠢合約說」

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▲▼老闆密德爾頓、哈波、總經理柯藍塔克（Matt Klentak）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人老闆密德爾頓（左）、哈波、總經理柯藍塔克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

費城人老闆密德爾頓（John Middleton）可以說是休賽季最親力親為的「頭家」，多次與哈波（Bryce Harper）面對面洽談才以13年3.3億美元簽下。他在去年球季末便預告球隊將花錢補強，甚至不惜開出「愚蠢的價碼」，但現在他認為給哈波的史上最大合約一點都不愚蠢。

根據《NBCsports》報導，去年11月，密德爾頓接受《今日美國》訪問時表示，「我們預計將在休賽季花錢補強，即便那合約金額會看似相當愚蠢。簽是一定得簽，我們只希望盡可能不要那麼愚蠢。」當時密德爾頓這番言論被視為向馬查多（Manny Machado）、哈波等大咖自由球員喊話，有著勢在必行的決心。

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▲聖地牙哥教士隊馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士開給馬查多的史上最大約沒多久就被哈波超越。（圖／達志影像／美聯社）

不過教士在2月20日先用10年3億美元簽下馬查多後，費城人備感壓力，因為他們重建多年的農場體系以及預留極大的薪資空間，就是瞄準2018年自由球員市場，在有可能空手而歸的情況下，2週後費城人就開給哈波13年的超級大約。

儘管開出史上最大約給哈波，但密德爾頓認為這筆合約一點都不愚蠢，「時空背景不同了，哈波值得那個價碼，看看現在季票、球衣的銷售狀況吧！」

▲▼哈波商品大熱賣。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波商品大熱賣。（圖／達志影像／美聯社）

哈波加盟費城人改穿3號球衣，球衣銷售網站《Fanatics》在推特上公布，哈波的費城人球衣在加盟後，已刷新所有職業運動選手轉隊後24小時內的最快銷售紀錄，並且費城人的商品販售比起去年同期增加50倍。

不僅如此，費城人的春訓門票在哈波加入之後，馬上增賣出1萬張，24小時內賣出10萬張例行賽門票。費城人隊票務副總瑋柏（John Weber）表示，「太嚇人了，從未一天內賣這麼多票，這是我32年賣票生涯的最高紀錄。」

哈波預計將在10日交手藍鳥的春訓中，迎來身披費城人球衣的首次亮相。

關鍵字： MLB費城人哈波Bryce Harper密德爾頓John Middleton
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