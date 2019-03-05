韋德生涯1052次阻攻超越喬丹　史上最會蓋火鍋後衛

▲韋德超越喬丹成為最會蓋火鍋的後衛球員。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

熱火5日迎來老鷹挑戰，原先只是一場普通的例行賽，但對於韋德(Dwyane Wade)來說非常不一樣，他單場送出2次阻攻，職業生涯阻攻總數超越喬丹(Michael Jordan)，來到1052次，成為NBA史上蓋最多火鍋的後衛球員。

生涯最後一季的「閃電俠」過去取得無數的大小榮譽，雖然已經高齡36歲，但狀態依舊保持非常出色，先前他出賽第1000場比賽後，就表示自己不關注出場數字，反倒比較想要阻攻數能超越喬丹創下紀錄。

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喬丹過去職業生涯一共送出1051次火鍋，其中例行賽是893次，而韋德在本戰首節就送出第一次阻攻，被封阻對象是班布瑞(DeAndre' Bembry)，隨後又在第二節送給強森(B.J. Johnson)一次火鍋，憑藉這2次的阻攻，讓韋德職業生涯阻攻數達到1052次，正式超越喬丹成為歷史阻攻數最多的後衛球員。

現在成為歷史最會蓋火鍋的後衛球員，再次證明「閃電俠」的防守能力，來到生涯最後一年，現在完成這項榮譽，對於韋德來說又是個值得紀念的時刻。全場韋德繳出全隊最高的23分，2籃板，5助攻，熱火也以114比113險勝。

▲韋德。（圖／路透）