運動雲

> >

韋德生涯1052次阻攻超越喬丹　史上最會蓋火鍋後衛

ETtoday運動雲

▲詹姆斯被韋德蓋火鍋 。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德超越喬丹成為最會蓋火鍋的後衛球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

熱火5日迎來老鷹挑戰，原先只是一場普通的例行賽，但對於韋德(Dwyane Wade)來說非常不一樣，他單場送出2次阻攻，職業生涯阻攻總數超越喬丹(Michael Jordan)，來到1052次，成為NBA史上蓋最多火鍋的後衛球員。

生涯最後一季的「閃電俠」過去取得無數的大小榮譽，雖然已經高齡36歲，但狀態依舊保持非常出色，先前他出賽第1000場比賽後，就表示自己不關注出場數字，反倒比較想要阻攻數能超越喬丹創下紀錄。

請繼續往下閱讀...

喬丹過去職業生涯一共送出1051次火鍋，其中例行賽是893次，而韋德在本戰首節就送出第一次阻攻，被封阻對象是班布瑞(DeAndre' Bembry)，隨後又在第二節送給強森(B.J. Johnson)一次火鍋，憑藉這2次的阻攻，讓韋德職業生涯阻攻數達到1052次，正式超越喬丹成為歷史阻攻數最多的後衛球員。

現在成為歷史最會蓋火鍋的後衛球員，再次證明「閃電俠」的防守能力，來到生涯最後一年，現在完成這項榮譽，對於韋德來說又是個值得紀念的時刻。全場韋德繳出全隊最高的23分，2籃板，5助攻，熱火也以114比113險勝。

▲熱火韋德。（圖／路透）

▲韋德。（圖／路透）

關鍵字： NBA熱火韋德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

年薪2400萬美元場均不到5分　「薪水小偷」帕森斯狂曬嫩模新女友辣照

哈登讚林書豪從不退縮　作客暴龍要率火箭打出好的開局

中職／林益全減薪至70萬：扣得非常有感

陳偉殷熱身賽主場先發還是被打爆　對國民2局丟4分

曾仁和與小熊敲定薪水　新賽季拚大聯盟可拿55萬美元

UBA／第一場就中標流感　劉孟竹稱陳范柏彥「八強最大遺憾」

讀者回應

﻿

最新新聞

1達比修有：「生涯最佳狀態」

2桃猿飛千葉再戰羅德　先發確定

3史努比狗狗台幣150賣湖人包廂席

4陳偉殷熱身賽連2場爆　教頭：並不糟

5勇士預計找回奪冠功臣柏加特

熱門新聞

1帕森斯狂曬嫩模新女友辣照

2哈登讚林書豪從不退縮

3林益全減薪至70萬：扣得非常有感

4陳偉殷熱身賽主場先發　對國民2局丟4分

5曾仁和新賽季拚大聯盟可拿55萬美元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

跆拳道美國公開賽 大會掛我國國旗遭大陸隊抗議

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366