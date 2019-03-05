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克蕭連9年開幕戰先發恐中斷　柳賢振、前田健太可能頂替

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▲克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇開幕戰先發可能出現變動，過去9年都主投開幕戰的克蕭（Clayton Kershaw），儘管肩膀發炎狀況已經好轉，重新進行傳接球，但能否趕在台北時間3月29日開幕戰仍是未知數，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也坦言他可能來不及。

克蕭在今年春訓調整不如預期，牛棚練投後感到手臂不對勁，驚傳疑似罹患「死臂（dead arm）」，被教練團下達停機，後來羅伯茲改口對媒體表示，自家王牌應該只是左肩發炎，並未安排他進行核磁共振檢查。

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目前克蕭已經開始恢復訓練，談到肩膀傷勢復原狀況，羅伯茲表示，「他現在正朝著正確的方向前進，當他準備好上場比賽，就會讓他去丟。」道奇教頭也提到，明天道奇休兵日，克蕭仍會維持訓練計畫。

如果克蕭能夠趕在開幕戰前歸隊，這將是他連9年擔任道奇開幕戰先發，反之，他無法順利趕上，羅伯茲將從輪值中尋找狀況最好的先發擔任，人選包括布勒（Walker Buehler）、柳賢振、希爾（Rich Hill）和前田健太。 

上季克蕭因為二頭肌傷勢，以及背部舊傷復發，整季先發26場主投161.1局，繳出9勝5敗、防禦率2.73成績單，勝投數寫下自2009年來新低，同時是近8年生涯首度在國聯賽揚獎票選上沒有獲得任何一票，遭遇大聯盟生涯最大低潮。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 道奇克蕭死臂
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