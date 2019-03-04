輸到成箭靶　厄文遭華克、皮爾斯批還不夠格當大哥

▲厄文因球隊戰績不佳屢遭批評。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

綠衫軍塞爾提克近10場只拿下3場勝利，明星賽後6戰更只拿下1勝，陣中球星厄文（Kyrie Irving）也再度成為箭靶，前綠衫軍球員皮爾斯（Paul Pierce）在賽後講評時直接表示厄文還不是冠軍建隊基石，華克（Antoine Walker）則認為厄文的態度稱不上球隊領袖。

根據《新英格蘭體育網》採訪華克時表示，「厄文很棒，我會想跟他打球，但他不是球隊領袖，雖然他有留隊意願，但他必須要有一種發自內心想要的感覺，他在表達的並沒有令人感覺很強烈，我認為塞爾提克只是他的中繼站。」

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▲綠衫軍前球星皮爾斯現已轉任球評。（圖／達志影像／美聯社）

華克同時也將厄文與他的前隊友詹姆斯（LeBron James）比較，「一個領袖會有很多不同的方式帶領球隊，以身作則就是一種最棒的方式，詹姆斯就是如此，他有能讓隊友接受並努力做好自己份內的事，但厄文在這部分就比較掙扎，現在感覺場上隊友要與他再戰一起都相當困難。」

除了華克外，皮爾斯也在塞爾提克4日敗給火箭的賽後講評中表示，「控球後衛要帶球隊成為冠軍真的太難，他們可以去年挑戰過一次沒錯，但他不會是一支冠軍球隊中最亮眼的那個球員，他還沒到那種等級，我認為坦圖（Jayson Tatum）或許還比他適合。」

厄文上季因膝蓋傷勢而缺席季後賽，本季初也曾打得掙扎，但他目前場均仍可23.4分、4.8籃板、6.9助攻、1.6抄截，除得分不及上季之外，其餘數據都是生涯新高，已是全隊表現最亮眼球員。

