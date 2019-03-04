高中木聯／嘉中奪第七名隊史最佳　找場地練習成苦衷

▲高中木聯，嘉義高中。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽4日進行排名賽，嘉義高中由王牌宋明憲主投7局無失分領軍，率隊以2比1獲勝，嘉義高中拿下第7名隊史最佳成績。

嘉義高中在12強賽力壓西苑高中，闖進8強已經突破隊史，在挑戰四強時不敵高苑工商，前一戰遭壽山封鎖落敗，不過他們放棄爭取第7名，總教練蔡士偉表示，「長華盃參賽資格就是木棒聯賽前七強，告訴他們幫學弟爭取一下。」

請繼續往下閱讀...

高二投手宋明憲球速不快，但以穩定的控球能力成為蔡士偉心中的王牌，由於他前一戰投2局，依規定連續出賽不能超過9局，因此他最多只能投7局，在此投球範圍內，宋明憲有效發揮，僅讓南英敲出2支安打，奪3次三振，拿下勝利。

嘉中打線以隊長兼任開路先鋒黃士禕為中心，他單場掃出4支安打，包括首局安打後，短打戰術上二壘，再連盜兩壘跑回分數，蔡士偉透露，只要他上壘，得分機率就會提高，我總是這樣告訴球員，讓他們上去打擊時有信心。

嘉中奪第7名佳績，但教練團有說不出的苦衷，目前嘉義高中使用運三球場，但時常有壘球比賽，冬天韓國高中隊借場地，每週只有3個半天可用，他說，「常常在旁邊看韓國隊練習，都快流口水，他們一籃球練打，練好久都不用撿球。」若嘉中借用嘉義市立棒球場半天得花費兩千元，場地問題是目前他們練球的考驗。

▲高中木聯，嘉義高中。（圖／學生棒聯提供）