運動雲

> >

高中木聯／嘉中奪第七名隊史最佳　找場地練習成苦衷

ETtoday運動雲

▲高中木聯，嘉義高中。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木聯，嘉義高中。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽4日進行排名賽，嘉義高中由王牌宋明憲主投7局無失分領軍，率隊以2比1獲勝，嘉義高中拿下第7名隊史最佳成績。

嘉義高中在12強賽力壓西苑高中，闖進8強已經突破隊史，在挑戰四強時不敵高苑工商，前一戰遭壽山封鎖落敗，不過他們放棄爭取第7名，總教練蔡士偉表示，「長華盃參賽資格就是木棒聯賽前七強，告訴他們幫學弟爭取一下。」

請繼續往下閱讀...

高二投手宋明憲球速不快，但以穩定的控球能力成為蔡士偉心中的王牌，由於他前一戰投2局，依規定連續出賽不能超過9局，因此他最多只能投7局，在此投球範圍內，宋明憲有效發揮，僅讓南英敲出2支安打，奪3次三振，拿下勝利。

嘉中打線以隊長兼任開路先鋒黃士禕為中心，他單場掃出4支安打，包括首局安打後，短打戰術上二壘，再連盜兩壘跑回分數，蔡士偉透露，只要他上壘，得分機率就會提高，我總是這樣告訴球員，讓他們上去打擊時有信心。

嘉中奪第7名佳績，但教練團有說不出的苦衷，目前嘉義高中使用運三球場，但時常有壘球比賽，冬天韓國高中隊借場地，每週只有3個半天可用，他說，「常常在旁邊看韓國隊練習，都快流口水，他們一籃球練打，練好久都不用撿球。」若嘉中借用嘉義市立棒球場半天得花費兩千元，場地問題是目前他們練球的考驗。

▲高中木聯，嘉義高中。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木聯，嘉義高中。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 高中木聯嘉義高中宋明憲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

熱門新聞

中職／中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高中木聯／高苑攻守名單寫錯沒收　平鎮裁定勝進冠軍戰

中職／林益全減薪至70萬：扣得非常有感

影／跆拳道美國公開賽　大會掛我國國旗遭大陸隊抗議

德國公開賽／桃田賢斗封王、山口茜稱后　日本再掃男雙冠軍

UBA／首次八強震撼教育　田浩：HBL打熱血，這裏是打經驗球

讀者回應

﻿

最新新聞

1嘉中宋明憲練準度拿3勝

2美國跆拳賽　蘇柏亞鍍銀

3髖關節脫臼無礙　楊晉豪目標一軍

4嘉中奪第七名隊史最佳

5高志綱淚別球員　不會舉辦引退儀式

熱門新聞

1兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

2高苑名單寫錯沒收　平鎮進冠軍戰

3林益全減薪至70萬：扣得非常有感

4美跆拳賽大會掛我國國旗大陸抗議

5德國公開賽桃田賢斗封王、山口茜稱后

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366