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UA「Woman’s Day」美麗開跑　絕美系列新作上市　

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▲▼專為女性綜合訓練打造的「UA Vanish」系列完美展現女性在運動時的性感與自信。（圖／UA提供）

專為女性綜合訓練打造的「UA Vanish」系列完美展現女性在運動時的性感與自信。（圖／UA提供）

體育中心／綜合報導

為迎接即將到來的38國際婦女節，美國專業運動品牌UNDER ARMOUR推出多款兼具運動機能與時尚設計的Woman’s Day女性運動裝備，不但給予女性在運動時最好的支持，更搭配獨特花紋與線條設計，展現運動時的性感與自信，包含適合瑜珈與彼拉提斯的「UA Misty系列」、為綜合訓練打造的「UA MVP系列」，以及同時搭載HOVR中底科技與柔美花紋的「HOVR SLK EVO BE+」和「HOVR Infinite Amp」跑鞋，UNDER ARMOUR以絕美的運動裝備邀請所有女性一同演繹美力態度！

為展現女性在運動時的自信美感，UNDER ARMOUR今年春天將時尚柔和的花紋設計融入UA HOVR中底科技跑鞋中，設計出專屬於女性的魅力跑鞋。不論是UA HOVR SLK EVO BE+外放大膽的明顯花紋，還是UA HOVR Infinite Amp慢跑鞋內斂性感的隱藏花紋與黑色網紗，都能巧妙的展現出女人味，加上兩雙鞋款的UA HOVR中底技術結合緩震、能量反饋和前傾推進三大性能，有助於提供跑者零重力的輕盈體驗！

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外底前掌部位以紋理抓地圖案設計，提供更強的抓地力與額外緩震，鞋面則採延展和支撐性強的透氣鞋面，為女性跑者帶來零干擾的腳感，提供源源不絕的動能；UA HOVR Infinite Amp慢跑鞋右腳中底同樣置入有智能感應晶片，可連結專屬的MapMyRun APP，監測步頻、步幅、配速、卡路里等跑步數據，並可透過語音教練的專屬指導，避免受傷，跑得更輕鬆。

▲▼專為女性綜合訓練打造的「UA Vanish」系列完美展現女性在運動時的性感與自信。（圖／UA提供）

▲UA 推出美國知名芭蕾舞者Misty Copeland一系列絕美新品，以俐落剪裁詮釋女性優雅自信。(圖／UA提供）

創新中底科技HOVR結合前衛的設計語言，吸晴的花紋中底讓運動與型格之間達到完美平衡，鞋舌與鞋筒結構易於穿脫，且採用針織鑲面材質幫助提升舒適感受。

近來女性運動者在健身裝備上更加注重結合功能性面料與極強風格感的單品選擇，UNDER ARMOUR洞悉女性市場需求，推出美國知名芭蕾舞者Misty Copeland一系列絕美新品，以俐落剪裁詮釋女性優雅自信。UA Misty Spacer拉鍊外套採用寬鬆落肩款設計幫助改善運動靈活性，並且採用彈性拉伸構造搭配撞色結構織帶，大方展現女性柔美曲線與性感韻律姿態。UA Misty系列今年更推出較少見的性感露肩厚長T-Shirt及唯美裙款，提供女性在運動時能有更多元的時髦搭配。

不論是重訓、拳擊或飛輪運動，全方位的體能訓練過程中因肢體需大幅度動作，所以「輕量」成為挑選運動裝備的首要條件。UNDER ARMOUR MVP (Most Valuable Pairings)天生一對系列中，專為女性綜合訓練打造的Vanish運動裝備採用Threadborne紡織技術大幅減低重量，且在無需犧牲支撐性及快乾性的前提下提供良好彈性，幫助運動者更加專注在各項運動訓練。

UA Vanish低衝擊運動內衣具有良好支撐性能，柔軟可拆卸式罩杯加強包覆的同時更塑造女性優美曲線，並以不對襯線條及半透明網眼紗線設計展現運動後所散發出的自然性感；而UA Vanish緊身長褲採用UA Microthread技術，柔滑絲質面料彈力良好且有助保持舒爽透氣，精心設計的接縫拼接有助減少壓力點與皮膚摩擦，且小腿部分飾有粉紫緞帶交錯線條，以細膩的設計展現女性魅力。

▲▼專為女性綜合訓練打造的「UA Vanish」系列完美展現女性在運動時的性感與自信。（圖／UA提供）

UA Misty系列推出較少見的性感露肩厚長T-Shirt，提供女性在運動時能有更多元的時髦搭配。（圖／UA提供）

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