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高中木聯／林逸達正面對決李晨薰　比賽被沒收嘆可惜

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▲高中木聯，高苑林逸達、平鎮李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，平鎮李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽3日四強賽，高苑工商與平鎮高中進行4強戰，李晨薰與林逸達上演精彩的王牌投手對決，吸引不少國內外球探到場觀戰，不過最終比賽因高苑攻守名單錯誤而提前結束，讓林逸達嘆可惜。

李晨薰前2局都讓高苑3上3下，3局下被敲兩安打加上守備失誤掉2分，林逸達4局上被平鎮一輪猛攻，林子豪、劉基鴻、宋晟睿都敲安打，這時製造高苑製造雙殺守備，但平鎮持續進攻，林逸達此局失3分。5局上李晨薰被敲2安打失1分，由徐若熙接替。

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林逸達投到6局上，被平鎮敲3安打扳平比數為4比4，這時高苑選擇換投，林逸達退場，讓邱駿威登板投1球後，平鎮抗議攻守名單沒有邱駿威的名字，因此學生聯盟將比賽沒收，平鎮裁定獲勝。

平鎮總教練吳柏宏表示，「李晨薰手指破皮，有點受到影響，所以把他換下來。」李晨薰賽後則透露，「前3局狀況還不錯，4局發現手指破皮，覺得有點影響告知教練。」李晨薰首度遇到比賽被沒收的情況，不過這場比賽他的球數仍必續納入紀錄，已經受到隔場限制，無法再登板。

林逸達透露，4局投球節奏有被抓到，感覺丟得亂七八糟，比賽沒辦法進行下去很可惜，如果能繼續打下去，他們（平鎮）可能不會贏。

精彩的投手戰，李晨薰與林逸達都飆出146公里以上球速，但最後卻受到攻守名單誤植而比賽中斷，平鎮闖進冠軍戰，高苑則只能進行季軍戰，李晨薰與林逸達投球局數都達4局以上，受隔場限制，下一戰不能再登板。

▲高中木聯，高苑林逸達、平鎮李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，高苑林逸達。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高中木聯高苑平鎮
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