湖人欲拿全隊換AD一人　老闆巴斯痛批是假新聞

▲湖人老闆巴斯認為假新聞傷害了球隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

紐奧良鵜鶘「一眉道人」戴維斯（Anthony Davis）在季中爆出「賣我」說，外傳洛杉磯湖人願意拿出眾潛力新秀與之交易，不過一直到交易截止到期戴維斯依舊待在鵜鶘。湖人也在軍心渙散下戰績直直落，湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）近日接受訪問卻表示，「那些說湖人願意拿全隊去換戴維斯的都是假新聞！」

根據《ESPN》報導，巴斯今（3）日出席了在波士頓的研討會，她提到媒體喜歡挑起雙方邊的情緒對立，並以交易傳聞為例，「在交易截止日前炒作很多潛在的交易，但是這當中有很多都是假新聞。」

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「當球員讀到那些假新聞的時候，會讓球隊的化學作用產生傷害」巴斯認為，「對我而言，這種行為很不負責任而且讓人感到沮喪，但卻又無可避免，這是我們需要去處理的。」

▲戴維斯的經紀人是詹姆斯的好友。（圖／路透）



巴斯認為假新聞是個嚴峻的挑戰，像是在當時有傳出湖人願意將整個名單上的球員去換明星球員，這完全不是真的，但報導依舊傳得沸沸揚揚，這讓陣中的年輕球員在心態上很受傷。

根據名記者沃納洛斯基（Andrian Wojnarowski）爆料，湖人開給鵜鶘的最終價碼是博爾（Lonzo Ball）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、英格雷（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）、祖巴奇（Ivica Zubac），以及2個首輪選秀權來換戴維斯，不過傳出鵜鶘希望在選秀權上加碼而讓交易告吹。

▲賣我風波也影響了戴維斯在鵜鶘的地位。（圖／達志影像／美聯社）



湖人本季在迎來了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）後，可以說是開高走低，先是在聖誕節前爬上西區第四，但隨著詹皇因傷缺陣數十場後，戰績直線下滑，儘管詹姆斯歸隊，陣中又陷入交易疑雲；人人自危的情況下戰績依舊沒起色，目前以30勝33敗，排在西區第10，距離西區第8的快艇有著4.5場勝差，例行賽只剩下19場，湖人眾將需要快點找回狀態，才有望一搏季後賽。

▼湖人離季後賽漸行漸遠。（圖／路透）

