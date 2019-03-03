高中木聯／徐捷無四死8局完封　壽山用「微笑」破隊史

▲高中木聯，壽山高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽2日進行排名賽，壽山高中面對嘉義高中，派出高二投手徐捷登板，完投8局差點演出完全比賽，直到7局才被安打破功，總教練郭東晏大讚他表現可圈可點。

徐捷前6局都演出完美3上3下，連續解決19打席，7局上1出局後才被敲第1支安打，郭東晏形容，「那球真的是隊友怎麼都接不住的安打，很可惜。」不過壽山扔維持穩定的守備，下一打席就幫助徐捷製造雙殺，8局也完成3上3下。

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而壽山打線也力挺徐捷，全場13支安打，隊長高家俊3安打，另選到2保送，5打席全上壘，楊軒揚也有3安打，廖元宏兩支長打貢獻3打點，8局結束就將比數拉開至7比0，提前迎接勝利。

徐捷用79球完投8局，僅被敲出1支安打，差點締造完全比賽，無四死完封勝，郭東晏說，「雖然他第三階段對三民高中時，有一些投球的低潮，在投手教練林明輝心裡指導下才改善，這場比賽表現可圈可點。」徐捷雖然無緣締造紀錄，但他仍感覺隊友守備幫忙，才能為球隊拿下勝利。

壽山在12強賽逆轉上屆亞軍普門，前一戰8強賽強碰平鎮高中以0比4落敗，但壽山維持一貫凝聚力與團結氣氛，總教練郭東晏照例在賽後召集大家外拍特色團體照，他告訴球員，「用微笑面對一切，擺出最帥的pose！」壽山曾在103學年度拿下第8名，他們4日將迎接本屆木棒聯賽最後一場比賽，爭取第5名隊史最佳成績。