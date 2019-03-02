高中木聯／手癢到瘋了！林辰勳傷癒歸隊猛打　領穀保進4強

▲高中木聯，穀保家商林辰勳。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽2日進行8強賽，穀保家商全場掃12支安打，包括傷癒歸隊的林辰勳猛打賞領軍，以12比1「扣倒」南英商工，晉級四強，下一戰對大理高中，爭取冠軍戰門票。

穀保家商此戰有效發揮攻勢，雖然前3棒沒有貢獻，但排第4棒的當家捕手林辰勳扮演另類開路先鋒，前兩打席都是開局首名打者，敲安打上壘並回來得分，2局上林辰勳安打後，王順和保送上壘，林奕豪安打送回2分，4局上又是林辰勳安打開路，岳政華、陳思仲串連安打再添1分。



5局上前兩棒出局後，林吳晉瑋靠守備失誤上壘，林辰勳第3支安打達到推進效果，再靠對方守備失誤拿兩分，攻勢有效串聯大量得分，讓先發左投林子崴吃下定心丸，投6.2局，被敲4安打，奪6次三振拿下勝投。

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穀保前一戰與鶯歌戰得辛苦，5局才破蛋得分，此戰力求突破，總教練周宗志說，「分數一拉開，選手在打就比較輕鬆，前3棒沒發揮要加油，但相對來說，後段棒次打比較好，對我們來說是好現象，串連做得好，攻擊能力會更好，林子崴除了首局有小狀況之外，表現在預期之內，很穩定。」

林辰勳在高中木棒聯賽之前的練習傷到右肩，第三階段之前都隨隊未出賽，讓他手癢直呼「快瘋了！」終於在第四階段歸隊，扛第4棒，此戰敲3安打，跑回4分，他坦言，「之前看到大家在比賽，比數接近時也會很緊張，很想上去打，本來想說回來之後，先把守備顧好，沒想到打擊狀況不錯，但還缺了一點實戰的擊球感覺，安打有點運氣，還要再調整。」