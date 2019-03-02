企排挑戰賽／中國人纖五局大戰台電　逆轉勝先搶冠軍戰首勝

▲企排挑戰賽,台電女排vs中國人纖 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰2日進行冠軍戰三戰兩勝的第一戰，先由台電女排對上中國人纖，首場比賽就相當刺激，最終中國人纖硬將戰局帶進第五局，以3比2（17：25、25：16、18：25、27：25、15：12）擊敗台電，順利先搶下冠軍戰的第一場勝利。

第一局台電女排攻勢頻頻，強勢以25比17拿下，不過第二局中國人先就反超6比3領先，中國人纖再連下2分，並且雙人攔網得分一路拉開比分13比5，台電攔網成功追至6分差，不過中國人纖再度拉開比分20比10，中纖以25比16扳回。

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第三局雙方拉鋸，不過台電開始拉開比分，加上中纖進攻出界，台電6比3，劉美菁、陳姿雅驚險救球，不過仍因觸網犯規，台電18比11拉開差距，台電觸網比分來到22比17，張秝芸攻擊得分讓台電取得賽末點25比18，取得聽牌。

第四局中纖6比3領先，張秝芸攻擊得分追上至9平，不過中纖反超16比14，雙方攻防大戰後，中纖連續進攻20比16，不過台電馬上要回一顆，台電將比數追至22比23，雙方互有進攻台電追至24平，中纖關鍵攻擊來到局末27比25扳回。

五局大戰開始，台電一開始發球失誤，不過中纖連趕3分領先，中纖救球化解危機6比4，台電發球失誤但又追上10平，中纖攔網成功，中纖出現賽末點15比13搶下勝利，順利拿下冠軍戰首勝，也是近兩個企排賽季對上台電的第一場勝利。

企排得分后中纖陳姿雅提到，「和台電對過很多次，彼此都很熟悉，就是拼臨場，球隊就是人來瘋，氣勢有打上來的話就很有機會。」