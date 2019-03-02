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高中木聯／上次對三民吞敗　大理葉林鑫強力後援復仇

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▲高中木聯，大理葉林鑫。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，大理葉林鑫。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

「上個階段輸他們，這次想贏回來。」大理高中投手葉林鑫握著這樣的決心，後援登板面對三民高中，投到9局受隊友影響造成亂流失4分，他仍沉住氣，把勝利穩穩守住。

大理高中2月24日與三民高中曾在第三階段交手，葉林鑫先發3.1局失2分吞敗，他回想當時對戰情況，「是自己節奏太急，被他們一直打，所以這場比賽再登板時，有想好調整節奏，只是9局又亂掉了，有點受到守備影響，自己也太急，隊友有提醒我節奏要調整，才穩住。」

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葉林鑫第1局就開始熱身，他在3局上被超前為2比1時登板順利守住，而且連4局演出3上3下，熄滅三民火力，直到9局才掉分。總教練黃文生肯定他的表現，「因為他是比較穩的，所以讓他上，心臟很大顆，只是情緒容易起伏，要提醒他。」

高一時期的葉林鑫就被教練團視為可栽培投手，不過他升高二上學期曾因手受傷而休息近2個月，直到去年12月才開始登板，木棒聯賽受到教練團重用，傷後球速也有一點提升，把滑球、曲球及伸卡球當武器，尤其伸卡球對左打有利，能往外角跑讓他們敲出滾地球，葉林鑫坦言，「高一比較愛玩，球場上不專心，現在有改進一點。」

葉林鑫也用好表現回應教練的信任，前一戰對東石從第1局熱身到第9局，延長賽登板守住勝利，這場也從第1局開始熱身，宛如連兩天完投，強力後援再保住勝利。

關鍵字： 高中木聯大理高中葉林鑫
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