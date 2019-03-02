運動雲

> >

高中木聯／甜蜜復仇擊退三民　大理隔十年闖四強

ETtoday運動雲

▲高中木聯，大理葉林鑫。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，大理葉林鑫。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽2日進行8強賽，大理高中葉林鑫後援6.1局好投，率隊以8比6拿下勝利，大理隔10年再晉級4強。

大理第三階段關鍵一役不敵三民，跌落12強，前一戰與東石激戰到延長賽贏球，進8強戰再與三民狹路相逢，1局下就下馬威，偕俊弘、李展毅安打攻下分數，三民3局上利用陳佳豪、林誼鈞安打反超為2比1。

請繼續往下閱讀...

大理趕緊換上葉林鑫後援止血，他4局上演出連3K，投到8局結束只被敲1支安打，順利壓制三民打線，也獲得隊友火力支援，4局下李濬丞安打，胡繼崴獲得保送，黃聖偉安打帶回1分，滿壘時偕俊弘掃出深遠三壘安打再添2分，要回4比2分領先。

大理持續進攻，5局下陳哲三壘安打再下一城，6局靠著石偉誠安打及李展毅三壘安打再添3分保險分，拉開至8比2，葉林鑫9局上遇亂流掉4分，但即時回穩保住勝利。

大理總教練黃文生表示，「陳翊瑄第3局亂掉，趕快把比較穩的葉林鑫換上來，9局他太急了，才掉分的。」葉林鑫後援6.1局，被擊出4支安打，奪4次三振，前一戰延長賽也是靠他守住最後半局拿下勝利，黃文生直言，「他是心臟大顆的投手。」

大理高中甜蜜復仇擊敗三民高中，相隔10年再闖四強，上一次最佳成績是96學年度的亞軍，下一戰面對穀保家商及南英商工勝隊，黃文生表示，「再加油，看能不能再拚冠軍戰。」不過林聖榮、葉林鑫都受隔場限制，黃文生透露，「高一的曹祐齊有傷也不能上場，不過還有陳亞呈和黃聖偉都可以登板，黃聖偉目前都以野手為主，目前只有投1局。」

關鍵字： 高中木聯大理高中葉林鑫
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

熱門新聞

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

澳洲屁孩「阿伯發球」羞辱納達爾？　費德勒力挺：這是戰略

日職／王柏融春訓亮眼　郭源治：投手測試弱點

雷納德轟38分砍進最後3秒致勝球　林書豪突破妙傳羅瑞拿8分

日職／王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

中職／好友索沙被譽史上最強洋將　李茲：一定會打敗他

讀者回應

﻿

最新新聞

1許晉哲：好希望簡浩在我隊上

2UBA／白曜誠無畏撲防絕殺高師大

3藍文成被期待提升攻擊力

4中國人纖逆轉勝台電　先搶冠軍戰首勝

5UBA／關達祐坦言打到大三才開竅

熱門新聞

1NBA明星賽恐取消？主席認改革失敗

2費德勒力挺澳洲屁孩下手發球

3王柏融春訓亮眼　郭源治：測弱點

4可愛轟38分砍致勝球　豪哥妙傳羅瑞

5王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366