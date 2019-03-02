高中木聯／甜蜜復仇擊退三民　大理隔十年闖四強

▲高中木聯，大理葉林鑫。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽2日進行8強賽，大理高中葉林鑫後援6.1局好投，率隊以8比6拿下勝利，大理隔10年再晉級4強。

大理第三階段關鍵一役不敵三民，跌落12強，前一戰與東石激戰到延長賽贏球，進8強戰再與三民狹路相逢，1局下就下馬威，偕俊弘、李展毅安打攻下分數，三民3局上利用陳佳豪、林誼鈞安打反超為2比1。

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大理趕緊換上葉林鑫後援止血，他4局上演出連3K，投到8局結束只被敲1支安打，順利壓制三民打線，也獲得隊友火力支援，4局下李濬丞安打，胡繼崴獲得保送，黃聖偉安打帶回1分，滿壘時偕俊弘掃出深遠三壘安打再添2分，要回4比2分領先。

大理持續進攻，5局下陳哲三壘安打再下一城，6局靠著石偉誠安打及李展毅三壘安打再添3分保險分，拉開至8比2，葉林鑫9局上遇亂流掉4分，但即時回穩保住勝利。

大理總教練黃文生表示，「陳翊瑄第3局亂掉，趕快把比較穩的葉林鑫換上來，9局他太急了，才掉分的。」葉林鑫後援6.1局，被擊出4支安打，奪4次三振，前一戰延長賽也是靠他守住最後半局拿下勝利，黃文生直言，「他是心臟大顆的投手。」

大理高中甜蜜復仇擊敗三民高中，相隔10年再闖四強，上一次最佳成績是96學年度的亞軍，下一戰面對穀保家商及南英商工勝隊，黃文生表示，「再加油，看能不能再拚冠軍戰。」不過林聖榮、葉林鑫都受隔場限制，黃文生透露，「高一的曹祐齊有傷也不能上場，不過還有陳亞呈和黃聖偉都可以登板，黃聖偉目前都以野手為主，目前只有投1局。」