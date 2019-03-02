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跆拳道品勢美國公開賽　世錦青女金牌李婕瑜2金1銀

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▲▼ 品勢美國公開賽照片。（圖／選手提供）

▲李婕瑜。（圖／選手提供）

記者洪偵源／綜合報導

20191s年跆拳道品勢美國公開賽，世青金牌李婕瑜初次挑戰成人組國際賽，在公認品勢女子個人與團體項目奪下金牌，加上自由品勢混雙銀牌，共斬獲2金、1銀，亞運、世錦賽銅牌得主陳靖，與世大運金牌李晟綱，則攜手在公認品勢男子團體項目摘金。

今年跆拳道品勢重點國際賽事為拿坡里世大運，且剛進行第一階段初選，此次美國公開賽不屬於培訓隊行程，選手為自費參加，去年在台北世錦賽拿到公認品勢青少女組金牌的李婕瑜，以及李晟綱皆有參加初選，陳靖則直接進入決選。

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由於2月28日到3月3日舉行的美國公開賽，時程接近3月7日到8日在多明尼加舉行的泛美運動會資格賽，吸引許多美洲選手包括主辦國秘魯得選手參賽，公認品勢男單就有64籤。

陳靖在公認品勢男單於8強止步，就是敗給秘魯選手，陳靖提到，比賽的金剛型與太極7章，金剛型對手還出現影響技術分的抖動狀況，自己沒有失誤，但仍輸0.01分，太極7章完全被對方拉開差距，不解落敗原因。

▲▼ 品勢美國公開賽照片。（圖／選手提供）

▲左起陳靖、尹韓東、李晟綱。（圖／選手提供）

不過陳靖和李晟綱以及美籍的尹韓東在公認品勢30歲以下組獲得男團金牌，李婕瑜和堂姐李映萱以及美籍的Priscilla Jo，也在公認品勢女團30歲以下組封后，李婕瑜也在此收穫第一面成人國際賽金牌。

接著李婕瑜又在公認品勢女單奪金，銀牌與銅牌還是她去年台北世錦賽同組競爭者，並與堂哥李晟綱在自由品勢混雙獲得銀牌，第一次成人級國際賽斬獲2金、1銀。

李盛綱表示，參加自由品勢混雙，是因為李婕瑜經驗少，就帶著堂妹一起比，兩人也是採用世大運選拔時所打的套路，就順道組雙人，由於已經參加過公認品勢男團，男單就由陳靖參加。

▲▼ 品勢美國公開賽照片。（圖／選手提供）

▲李婕瑜、李映萱、Priscilla Jo。（圖／選手提供）

關鍵字： 跆拳道品勢李婕瑜
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