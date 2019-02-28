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UBA／台師大力克政大　笑納開季19連勝

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▲▼ 台師大周桂羽 。（圖／大專體總）

▲周桂羽。（圖／大專體總）

記者洪偵源／桃園報導

107學年度UBA公開男一級8強賽，連勝不止的台灣師大，28日再下一城，面對前教頭陳子威領軍的政治大學，在周桂羽全場20分帶領下，以83比76收下開季19連勝。

台師大教頭王志群笑説，不知道球員是對陳子威還是政大有不同的感覺，後面打得有點浮動，可能回去還要再了解。

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面對這波19連勝，王志群説，其實台師大知道輸球是什麼滋味，所以每一場都在修正前一場犯得錯誤，球員的目標都很堅定。

「開會時他們每個人看著我的眼神都把我嚇到。」王志群每個球員的眼神都很堅定，相信自己這批小學弟們，可以通往小巨蛋。

王志群提到，要進小巨蛋，就還需要勝利，這一戰每節都是處於領先，雖然過程有些波動，但結果是好的。

周桂羽指出，碰到政大心情確實有點不一樣，會想要好好表現，打得比較亢奮，「證明當初收我沒有白收！」但不管自己表現如何，贏球才是最重要。

台師大在99學年度完成3連霸後，就連續5屆再進入決賽，105學年度一路挺進，但在冠軍賽敗給健行科大，隨著本屆戰績一飛沖天，被看好有爭冠機會。

同時台師大也是目前在公開男一級史上，最後一次完成衛冕的球隊，99學年度以後每屆冠軍都不同球隊。

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