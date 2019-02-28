UBA／險遭義守反咬　國體大驚險4連勝

▲國體大擊敗義守。（圖／大專體總，下同）



記者洪偵源／桃園報導

107學年度UBA公開男一級8強賽，衛冕軍國立體大面對義守大學，原本雙位數領先被對手在第四瘋狂反撲，所幸領先本錢夠多，加上關鍵時刻穩住陣腳，75比69收下這個階段的4連勝。

雖然傷了禁區要角王柏智，但國體大原本就以戰力平均為特色，加上高中畢業還沒進來就傷重的韓杰諭歸隊，國體大仍是4強熱門隊伍。

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昔日泰山高中三塔之一的韓杰諭，左膝傷勢一直是不定時炸彈，也連帶影響泰山戰績，就讀國體大也是歷經長達10個月的復健期，才回到球隊上。

本屆韓杰諭只出賽4場，預賽對屏東大學初試水溫拿下8分，接著8強首戰對文化大學，就攻下14分、7籃板，28日對義守砍下18分、10籃板，教練團有計畫性地調節他的傷勢與上場時間。

不過國體大建立的領先，第四節後段眼看要收下比賽，卻出了狀況，被義守追到6分差，終場前36.6秒被徐鉦順籃下放進，比分咬到68比63，所幸把握犯規上罰球線機會，加上義守進攻出現失誤，順利穩住勝利。

國體大教頭桑茂森表示，4連勝是運氣好，後衛群在關鍵時刻不太穩定，決勝期太過謹慎，「場上慌慌張張，變成近鄉情怯的感覺，但現在發現這個問題不算壞。」