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UBA／楊台安5.1秒致勝3分彈　高師大1分氣走輔大

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▲▼ UBA，高師大楊台安 。（圖／記者洪偵源攝）

▲楊台安。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／桃園報導

107學年度UBA公開男一級8強賽，高雄師大克服下半場領先11分被後來居上的威脅，並靠著楊台安終場前5.1秒的打板三分球，以71比70氣走輔仁大學，收下2連勝。

延續前一場獲勝氣勢，高師大27日面對有雙塔曾祥鈞與吳沛嘉坐鎮的輔大，大打速度戰，上半場讓輔大毫無招架之力，以47比36領先。

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輔大也非省油的燈，雙塔威力逐漸發酵，身高205公分的曾祥鈞可從外線打到內線，同樣205公分的吳沛嘉固守禁區，掌握二波籃板攻勢，第三節結束前，靠著曾祥鈞兩罰反領先3分。

高師大這邊，外線命中率也逐漸下滑，上半場就拿13分的羅振峰5犯，但太極龜仍緊咬對手，莊博強上籃得手要犯，因流血換林子洧罰進1球，雙方68比68。

結果高師大和輔大各發生一次失誤，接著盧俊翔倒數29秒上籃，高師大2分落後，王繁宇三分不進，又對曾祥鈞犯規，但曾祥鈞兩罰落空，倒數5.1秒楊台安側翼接球，退到三分線外出手打板進，高師大完成逆轉。

高師大教頭徐耀輝表示，領先被逆轉的情況，常常發生，球員心理上好像會近關情怯一樣，有害怕成功的心理，「還是要他們先從防守做起，台安那球確實有一點運氣！」

兩隊球員得分都相當平均，輔大盧俊翔14分、8籃板、4助攻，曾祥鈞13分、14籃板，吳季穎與林哲霆都拿12分，高師大莊博強17分、楊台安15分、林子洧有11分。

▲▼ UBA，高師大楊台安 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： UBA高師大楊台安
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