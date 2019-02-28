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UBA／健行主場擊退高師大　戰績緊追國體大、台師大

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▲▼ UBA健行高師大 。（圖／大專體總）

▲健行主場擊敗高師大。（圖／大專體總，下同）

記者洪偵源／桃園報導

107學年度UBA公開男一級8強賽，健行科大25日在主場面對高雄師大，直到第三節後段才甩開對手糾纏，最終84比84擊退太極龜，以3勝1敗戰績，緊追4勝的台師大與國體大。

第三節健行原本僅有1到2分的領先，在林冠均的三分球與謝亞軒的得分，拉開到6分差距，第四節再以一波開節6比0攻勢，來到雙位數差距，高師大就此追不回來。

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謝亞軒25分、8籃板、5抄截全隊最佳，高承恩有18分，林冠均拿15分，高師大莊博強15分、王偉丞13分、羅振峰拿12分。

健行教頭劉孟竹表示，這幾場會贏這麼辛苦，都是防守籃板沒有鞏固好，直言是國中生程度，「就算是高中生來跟我們打，也不會輸這麼多！」

此戰健行抓下29個防守籃板，高師大14個進攻籃板，劉孟竹認為，雖然還是沒對方好，但有改善一些，如果不改善後面3場比賽會很難打。

「以前我們有做好，鋒線都會習慣先跑，然後等球，結果一沒做好，他跑到位時，怎麼看到對方再出手，下一波他就陷入兩難。」劉孟竹認為，由於籃板沒鞏固好，習慣的流暢球風也出不來。

結束28日的賽程後，UBA3月1日休兵一天，之後再展開最後3天的比賽，地點同樣於健行體育館，可能在2日就會有4強門票發出去。

目前開季19連勝的台師大與衛冕軍國體大都是4勝，健行以3勝1敗居次，高師大與輔大都是2勝2敗，義守是1勝3敗，鄭大與文化都是4敗。

▲▼ UBA健行高師大 。（圖／大專體總）

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