弗萊本季打完將退役　騎士奪冠功臣結束13年職業生涯

▲弗萊本季打完將退役結束13年職業生涯。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

騎士老將弗萊(Channing Frye)自2005年踏入聯盟以來，一共待過6支球隊，也是2016年克里夫蘭奪冠重要功臣之一，隨著生涯步入晚期，他也在2日正式在IG以及推特上宣布將於本季打完後退役，結束13季的球員生涯。

弗萊2005年被尼克選中後，至今已經邁入第13年，而在1日騎士作客麥迪遜花園廣場並拿下勝利後，弗萊在IG上曬出自己當初被尼克選進的照片，並寫著， 「這是最後一次在麥迪遜花園廣場比賽，讓我想起時間過得有多快。」隨後在推特上表示，「是的，我真的要退休了，這是一個很驚人的旅程，讓我有機會和一些很棒的隊友以及一些偉大的教練比賽。我會懷念這一切，但也非常期待退役後的生活。」

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13年的職業生涯，弗萊被定位於一名高射炮，儘管是名綠葉型球員，但往往都是球隊不可或缺的要角，生涯場均可以貢獻8.8分，4.5籃板，1助攻，投籃命中率為44.1％，三分命中率為38.7％。

在2015賽季加入騎士後，弗來就一直是詹姆斯身邊重要的射手，在當年季後賽期間，他場均出賽13.9分鐘，可以繳出6.7分，2.4籃板，三分命中率高達56.5％，最終也順利幫助克里夫蘭拿下隊史首座總冠軍。本季騎士選擇擺爛重建，弗萊的上場時間遭到壓縮，至今場均僅得到3.3分，1.5籃板，0.6助攻。

▲弗萊。（圖／達志影像／美聯社）