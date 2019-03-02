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大專足聯／游家煌、江浩仁U23培訓　享受國際賽了解差異更進步

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▲▼ 大專盃八強,輔大vs台體, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專盃八強,輔大vs台體, 游家煌。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級28日進行四強決賽，最終確定由上屆冠亞軍輔大以及北市大重演去年冠軍戰，4月7日台北田徑場對決，在本屆賽事中，幾支球隊中都有球員被選進今年U23男足代表隊培訓名單中，除了輔大、北市大外，像是台體、銘傳也都有。

▲▼ 大專盃八強,輔大vs台體, 。（圖／記者謝孟儒攝）

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其中就讀台體的江浩仁提到，「還要適應教練的帶法，之前沒給王家中教練帶過，陣中有滿多是U19上來的那些會比較熟悉，我有點不習慣，他要求兩邊後衛要突擊，還有跟隊友的默契要提升，不然會一直失誤，就要多溝通，但第二階段就比較知道要什麼。」

▲▼ 大專盃八強,輔大vs台體, 。（圖／記者謝孟儒攝）

「我想選上代表隊是想知道，跟頂尖球員的差別到底差多少，再去要求自己，因為都對上國內的進步有限。」江浩仁認為自己速度還遇上強隊的時候要更有自信，之後要到越南移地訓練，不過對上銘傳比賽膝蓋受傷，因此很可能放棄，「要再去檢查，不過身體比較重要。」

▲▼ 大專盃八強,輔大vs台體, 。（圖／記者謝孟儒攝）

而就讀輔大的游家煌也在U23培訓名單中，談起國家隊的訓練的不同，「王家中教練帶法跟國內的比較不一樣，他較注重防守，因為我們這次分到的小組就是比較強，都以防守為主，一定會有不適應，因為國際水準不一樣，打國際賽就是經驗。」

「就都去嘗試，都是以打國際賽的防守為主。」游家煌也提到，「和隊友一定有些不適應，還需要時間，每一場都是認真踢，這一組那三隊都很強，能進他們球都很開心，就是享受國際賽。」也有信心能夠留在最後的23人正選名單中。

▼江浩仁。

▲▼ 大專盃,大專足聯，台體大vs.台大 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃文化北市大南華台體淡江銘傳吳鳳輔大
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