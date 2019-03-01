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獨行俠懂做人　馬修斯只打3年重返達拉斯也獲致敬影片　

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▲達拉斯為馬修斯準備得致敬影片。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者黃詩崴／綜合報導

印地安溜馬昨（28）日作客達拉斯獨行俠，這也是馬修斯（Wesley Matthews）在被交易後首度重返達拉斯，儘管馬修斯只為獨行俠效力3季半，但達拉斯還是為他準備了致敬影片，馬修斯也感動的說，「這感覺真的太棒了，我非常感激獨行俠。」

▲▼馬修斯（Wesley Matthews）。（圖／達志影像／美聯社）

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▲馬修斯對陣前東家攻下20分。（圖／達志影像／美聯社）

馬修斯在今年交易大限前被獨行俠交易至尼克，不過他只為尼克效力2場就被釋出， 之後加盟溜馬隊頂替歐拉迪波（Victor Oladipo）受傷的空缺。28日馬修斯出戰前東家的比賽，他上場全隊最久的37分鐘，繳出全隊次高的20分包含4記三分，不過最後溜馬仍以101比110不敵獨行俠。

根據《ESPN》報導，馬修斯在賽後談到獨行俠為他準備的影片，「這感覺真的很好，他們（獨行俠）真的為我這樣做了，雖然在看到影片剎那間並不感到驚訝，但過去我曾在拓荒者打過5年，回到波特蘭也沒得到這樣的待遇，我非常的感激他們。」

▲▼馬修斯（Wesley Matthews）。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇、馬修斯。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠「天才少年」唐西奇（Luka Doncic）在比賽中面對馬修斯的防守，繳出全場最高的26分外帶、10籃板、7助攻，儘管也出現7次失誤但最終還是帶走勝利，賽後唐西奇被問到與馬修斯對陣的感覺，「那感覺很奇妙，他是我的兄弟，他在比賽中跟我說了超多話，這真的相當有趣！」

今年32歲的馬修斯，打滾NBA10個賽季，場均可以繳出13.8分、2.2助攻外帶1.1抄截。他在2009年投入選秀會，不過當時名落孫山沒有被任何一支球隊選中，隨後受爵士隊邀請打了夏季聯賽，才獲得一年底薪合約，不過他把握機會表現不俗，隔年拓荒者用5年3400萬美元（約10億台幣）簽下他，也讓馬修斯成為NBA落選搖身一變成為千萬球星的最佳範例。

▼馬修斯曾為獨行俠效力3年半。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬修斯（Wesley Matthews）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠溜馬馬修斯Wesley Matthews
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