韓國職籃啦啦隊莎莎進軍演藝圈　胸比頭大會唱又會跳

▲莎莎組團出道。（圖／翻攝自IG／shasa_fly）



記者張曜麟／綜合報導

眾所皆知韓國女子團體各個都擁有亮麗的外型，但其中有一人特別不一樣，不僅有著超甜美臉蛋，身材更是無敵火辣，甚至上圍超不科學呈現「胸比頭大」，她就是先前曾為韓國職籃的啦啦隊一員的莎莎，現在還直接組團出道進軍演藝圈。

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▲莎莎超不科學的豐滿上圍。（圖／翻攝自IG／shasa_fly）



韓國籃球風氣非常盛行，先前在澳門開打的非凡12亞洲聯賽，以及過往的瓊斯盃，台灣都曾與他們有過交手紀錄，除了聯盟實力頂尖外，他們的啦啦隊更是許多人關注焦點，往往一出場就會引起全場暴動，原因無非就是他們每個人都有超高顏值又都活力四射。

▲莎莎。（圖／翻攝自IG／shasa_fly）



在這麼多人的啦啦隊中，有著韓國職籃啦啦隊寶貝之稱的莎莎卻特別起眼，有別於其他人的普遍的黑髮或棕髮，莎莎留著一頭大紅色的長髮顯得超級凸出，這不僅讓她看起來更不一樣，配上她冶豔的臉蛋堪稱一絕。

▲性感打扮是莎莎招牌。（圖／翻攝自IG／shasa_fly）



除了高顏值之外，莎莎的身材也火辣到不可思議，她的胸部超級豐滿，幾乎比頭還要大，但不要以為大胸部女生就是肉感，莎莎可有著逆天水蛇腰加上細長美腿，美尻同樣也讓人無法挑剔，整個身材呈現完美S型。

▲逆天S型身材。（圖／翻攝自IG／shasa_fly）



現在莎莎已經不是啦啦隊一員，她選擇進軍演藝圈，與另外3人組成Fly with me女子團體，但仍不改性感作風，時常在各大活動中表演性感舞蹈。