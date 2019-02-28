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鵜鶘限制上場時間讓AD很沮喪　從未提第四節無法上場

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▲▼戴維斯(Anthony Davis)。（圖／CFP）

▲鵜鶘限制戴維斯出場時間讓他很沮喪。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

自從戴維斯(Anthony Davis)拋出「賣我」震撼彈，不僅使他與球隊關係呈現尷尬狀態，紐澳良知道「一眉哥」決心走人後，為了避免他受傷而影響市場價值，將他上場時間控制在23分鐘以內，以至於現在末節戴維斯幾乎都坐板凳，戴維斯也表示自己從沒在第四節無法出場過，對此感到很沮喪。

交易截止日前鵜鶘並未收到想要的交易籌碼，最終戴維斯仍留在陣中，但未來「一眉哥」已經確定不會續留，球隊高層也深知這點，要求限制他的出場時間，而鵜鶘教頭簡崔(Alvin Gentry)先前就表示只會讓戴維斯出場20至23分鐘，作為聯盟頂級大前鋒，紐奧良會這麼做就是要避免他受傷，影響到日後的交易價值。

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目前仍是鵜鶘一員的戴維斯先前表示自己仍會盡全力幫助球隊打入季後賽，不過由於出場時間的限制，導致他前三節幾乎打滿後，決勝節就只能坐在板凳上無法去拼鬥，對於這樣的情況戴維斯也表示，「我認為每個人都會想參加第四節的比賽，但現在的情況真的讓人很沮喪。就像我之前說過的那樣，我從來就沒有在第四節無法上場，但我是來打球的，只能盡我所能在出場的時間內努力打球。」

目前鵜鶘戰績為27勝35敗，排在西區第12名，距離第8的馬刺還有6場勝差，隨著例行賽來到尾聲他們已經離季後賽越來越遠，要順利闖入難度相當大，鵜鶘也無心拼季後賽，所以選擇將戴維斯上場時間壓縮減少受傷風險。

▲鵜鶘一哥戴維斯。（圖／CFP）

▲戴維斯稱自己從未在末節無法上場比賽。（圖／CFP）

關鍵字： NBA鵜鶘戴維斯
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