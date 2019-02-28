釀酒人一次簽下3名大陸球員　大陸棒球史上第一次

▲釀酒人17歲大陸「火球男」趙倫。（圖／取自Gary Marshall/BMGphotos.com）



記者路皓惟／綜合報導

釀酒人陣中趙倫、伊健和寇永康3名中國大陸球員，於台北時間27日在中國舉行簽約儀式，這是大聯盟球隊首次一口氣簽下3名大陸球員。球員們表示，期待未來爭取打上大聯盟，成為大陸棒球史上第一人。

趙倫、伊健和寇永康皆出生於2001年，這3名球員都是中國大聯盟發展中心培育出來的新秀，趙倫和伊健主要擔任投手，而寇永康則是內野手，3名球員都有國家代表隊的資歷。

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「我們一直專注在世界棒壇尋找優秀潛力。」釀酒人球探部主任格林（Taylor Green）表示，「近年來，中國出現許多基本功紮實且具有未來性的潛力好手，未來我們希望有更多中國球員加入我們。」

投手趙倫擁有153公里的快速球，不僅是大陸棒球史上最年輕在美職正式出賽的球員，也是大陸史上首位在大聯盟農場排名擠進前30大的球員，去年他在釀酒人投手農場潛力排名第6，未來性備受看好。

伊健曾在2016年參加U15世界盃，首度穿上國家隊戰袍，2018年再度入選中國U18青年隊，最快球速約143公里。寇永康也曾參加過U15世界盃，在對陣美國的比賽中，擊出致勝兩分砲，另外他在U18亞錦賽與日本隊之戰，敲出三壘安打，讓大陸免於被對手完封的命運。

今年球季一共有7名大陸球員參與小聯盟春訓，除上述3人之外，還包括金鶯許桂源、海盜宮海成、紅襪強巴仁增以及費城人王洋，寫下大陸棒球史新高。

大聯盟亞太區副總裁金史莫（Jim Small）開心表示，「期望他們能成為中國棒球的推廣大使，讓越來越多中國人愛上棒球。」自2007年進軍中國市場，大聯盟在中國大陸無錫、常州和南京設立3所棒球發展中心，目前所有簽約球員皆來自於這3所中心。

▲大聯盟亞太區副總裁金史莫（Jim Small）。(圖／記者路皓惟攝)