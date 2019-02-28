運動雲

> >

釀酒人一次簽下3名大陸球員　大陸棒球史上第一次

ETtoday運動雲

▲釀酒人16歲大陸火球潛力趙倫。（圖／取自Gary Marshall/BMGphotos.com）

▲釀酒人17歲大陸「火球男」趙倫。（圖／取自Gary Marshall/BMGphotos.com）

記者路皓惟／綜合報導

釀酒人陣中趙倫、伊健和寇永康3名中國大陸球員，於台北時間27日在中國舉行簽約儀式，這是大聯盟球隊首次一口氣簽下3名大陸球員。球員們表示，期待未來爭取打上大聯盟，成為大陸棒球史上第一人。

趙倫、伊健和寇永康皆出生於2001年，這3名球員都是中國大聯盟發展中心培育出來的新秀，趙倫和伊健主要擔任投手，而寇永康則是內野手，3名球員都有國家代表隊的資歷。

請繼續往下閱讀...

「我們一直專注在世界棒壇尋找優秀潛力。」釀酒人球探部主任格林（Taylor Green）表示，「近年來，中國出現許多基本功紮實且具有未來性的潛力好手，未來我們希望有更多中國球員加入我們。」

投手趙倫擁有153公里的快速球，不僅是大陸棒球史上最年輕在美職正式出賽的球員，也是大陸史上首位在大聯盟農場排名擠進前30大的球員，去年他在釀酒人投手農場潛力排名第6，未來性備受看好。

伊健曾在2016年參加U15世界盃，首度穿上國家隊戰袍，2018年再度入選中國U18青年隊，最快球速約143公里。寇永康也曾參加過U15世界盃，在對陣美國的比賽中，擊出致勝兩分砲，另外他在U18亞錦賽與日本隊之戰，敲出三壘安打，讓大陸免於被對手完封的命運。

今年球季一共有7名大陸球員參與小聯盟春訓，除上述3人之外，還包括金鶯許桂源、海盜宮海成、紅襪強巴仁增以及費城人王洋，寫下大陸棒球史新高。

大聯盟亞太區副總裁金史莫（Jim Small）開心表示，「期望他們能成為中國棒球的推廣大使，讓越來越多中國人愛上棒球。」自2007年進軍中國市場，大聯盟在中國大陸無錫、常州和南京設立3所棒球發展中心，目前所有簽約球員皆來自於這3所中心。

▲大聯盟亞太區副總經理金史莫（Jim Small）。(圖／記者路皓惟攝)

▲大聯盟亞太區副總裁金史莫（Jim Small）。(圖／記者路皓惟攝)

關鍵字： 釀酒人趙倫伊健寇永康
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

熱門新聞

不滿被老東家金鶯拋棄　馬查多：感受不到一絲關愛

中職／周思齊開槍提薪資仲裁　兄弟：尊重個人權益

史耐德找到新工作　轉戰天使隊不當教練

楊俊瀚200公尺最新世界排名24、亞洲第二　100公尺44名

道奇攪局搶哈波　費城人「挫勒等」擔心人被搶走

沖繩現場／郭泰源是史上最強投手！火腿球探：當年赴美一定成功

讀者回應

﻿

最新新聞

1釀酒人一次簽3名大陸球員寫歷史

2馬查多不滿金鶯：感受不到愛！

3道奇攪局搶哈波　讓費城人緊張了

4國體李家慷20分　賞健行主場首敗

5拒當玻璃娃娃　呂威霆要找積極度

熱門新聞

1馬查多不滿金鶯：感受不到愛！

2周董提仲裁　兄弟：尊重個人權益

3史耐德新工作　轉戰天使不當教練

4楊俊瀚100、200M世界排名進前50

5道奇攪局搶哈波　讓費城人緊張了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

沖繩現場／面對關注沒壓力！　王柏融：拿出好表現回饋大家

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

從歡送會追到沖繩　王柏融、陽岱鋼粉絲大比拚

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366