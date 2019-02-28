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道奇攪局搶哈波　費城人「挫勒等」擔心人被搶走

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇重返哈波爭奪戰，競爭進入最終階段。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

球星哈波（Bryce Harper）爭奪戰進入白熱化階段，在財力雄厚的「邪惡帝國」道奇重回競爭行列後，讓原本被外界看好的費城人現在也開始坐立難安，擔心道奇如果也開出10年3億美元以上價碼，恐怕將在這場爭奪戰中落敗。

在馬查多（Manny Machado）爭奪戰落幕後，費城人全心全意網羅哈波，老闆密德爾頓（John Middleton）更直接搭私人飛機前往哈波老家拉斯維加斯，表明在哈波簽合約之前，不打算離開，但據美媒報導指出，雙方距離簽約還有一段距離，而哈波本人似乎也沒有加入費城人的意願。

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就在費城人加大談判力度的同時，道奇重新加入這場爭奪戰，起初球團不願祭出長約網羅哈波，也在市場簽下波拉克（A.J. Pollock）作為外野補強備案，但在球隊連續2年在世界大賽失利，對球團高層產生很大的衝擊，決定再次出手搶哈波，直指世界大賽冠軍。

根據資深記者海曼（Joe Heyman）消息來源，原本信心滿滿的費城人現在也沒有十足的把握。大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）近一步指出，費城人高層現在越來越擔心哈波被道奇搶走，特別是道奇如果願意提出同等甚至更高的價碼，將在這場搶人大戰中失勢。

日前美媒報導，道奇高層一行人現身拉斯維加斯，包括總教練羅伯茲（Dave Roberts）在內，準備與哈波進行當面會談。據了解，目前檯面上最高報價為10年3.3億美元，道奇可能會開價10年3億美元來爭取哈波。

值得一提的是，哈波過去就曾表示相當渴望加盟道奇隊伍，期待加入一支具有奪冠競爭力的隊伍，而目前追逐哈波的球隊當中，就屬道奇近年戰績最佳，並且相較於位於賓州的費城，洛杉磯還有離家近的優勢。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 哈波道奇費城人
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