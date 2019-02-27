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世籃賽／歸化名額已滿　菲國盼克拉克森以公民資格入隊

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▲▼2018雅加達亞運,亞運男籃,菲律賓 vs 中國,克拉克森（Jordan Clarkson）（圖／記者季相儒攝）

▲騎士隊菲裔美籍後衛克拉克森曾代表菲律賓於亞運出賽（圖／記者季相儒攝）

記者陳瑞浩／綜合報導

菲律賓男籃於24日確定晉級2019年中國世界盃籃球賽。根據《法新社》報導，曾披菲律賓戰袍助隊奪下亞運男籃第五名的騎士隊菲裔美籍後衛克拉克森（Jordan Clarkson）相當有意願參加世界盃，但目前陣中歸化球員已有布萊奇（Andray Blatche），菲律賓因不想在布萊奇與克拉克森2人中作出抉擇，因此向國際籃總極力爭取克拉克森以菲律賓公民身份入隊。

克拉克森在24日菲律賓晉級世界盃後在個人IG上PO上一張身穿菲律賓國家隊球衣的照片表示，「恭喜我的兄弟還有國家爭取到晉級世界盃的榮耀，真的很開心，希望我可以在中國與你們相見。」

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▲克拉克森期待於中國世界盃代表菲律賓出賽

克拉克森有意願加入國家隊拼戰世界盃，菲律賓樂見其成，但根據國際籃總規定，16歲後才取得當地護照的球員若要入國家隊，將會佔該隊唯一一名的歸化球員名額。而目前菲律賓在世界盃陣容中已有歸化中鋒布萊奇，布萊奇在資格賽最後一階段場均繳出分29分、4籃板、5助攻、3抄截、2阻攻表現，菲律賓顯然不想因為克拉克森而放棄布萊奇。

菲律賓籃協表示，「儘管克拉克森16歲後才取得菲律賓護照，但根據我們的憲法，他是菲律賓人，因此我們試圖與FIBA討論此事，我們每個人都在全力解決這件事情上努力。」

▲▼布萊奇（Andray Blatche）（圖／取自FIBA）

▲菲律賓歸化球員布萊奇（圖／取自FIBA）

菲律賓為了爭取克拉克森入隊，已在亞運階段時與NBA鬧得焦頭爛額，儘管亞運與NBA不屬國際籃總管轄，但如今菲律賓在歸化球員名額已滿的情況下，因不想為了歸化球員名額限制而進入克拉克森與布萊奇的選擇題，也因此絞盡腦汁試圖向國際籃總爭取克拉克森以菲律賓公民身份參加世界盃。

克拉克森本季在騎士隊場均上場分鐘，可以繳出17分、3.5籃板、2.5助攻，曾被隊友南斯（ Larry Nance Jr.）稱為「人體投籃機」，他曾擔替補上場攻下40分成為騎士隊史首次以替補身份拿下40分的球員，場均得分也僅次陣中球星洛夫（Kevin Love）。

關鍵字： NBA騎士菲律賓布萊奇克拉克森世界盃男籃
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