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楊俊瀚200公尺最新世界排名24、亞洲第二　100公尺44名

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▲亞運田徑，200公尺楊俊瀚 。（圖／記者季相儒攝）

▲楊俊瀚100公尺世界排名第44名 。（圖／記者季相儒攝）

記者張曜麟／綜合報導

國際田總(IAAF)在27日公佈了全新世界積分排名系統，IAAF表示這項積分排名並不會作為接下來9月的卡達世界田徑錦標賽標準，但在今後仍會做為重大賽事考核標準。這次的排名中，台灣最速男楊俊瀚在男子100公尺項目排第44擠進世界前50，200公尺更排名第24名。

男子100公尺項目中，除了100公尺外，還包含了過去一年中的男子60公尺、55公尺以及50公尺的比賽情況，這些都會算入積分中，在去年日本大田徑公開賽跑出10秒11刷新全國紀錄的楊俊翰，這次排名成功來到世界前50以1195分排在第44名，而他在亞洲最大競爭對手中國的蘇炳添則以1374分位列世界第3，另一名中國飛人謝震業則以1270分排第17名。

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楊俊瀚先前在亞運200公尺以千分之二秒差奪下銀牌，但在最新排名中，他憑藉2次亞運成績、亞錦賽、中國田徑錦標賽(大連賽區)、全大運的好表現，以1204分排第24名，順利擠進世界前25名。而在亞運中因為肩膀較快碰觸終點拿下金牌的小池祐貴，則以1248排世界第16名。

▲亞運田徑，200公尺楊俊瀚 。（圖／記者季相儒攝）

▲200公尺楊俊瀚世界排名24名。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 楊俊瀚田徑世界排名台灣最速男
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