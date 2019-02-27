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大專足聯／15國聯軍不好帶　日本隊長辛酸報你知

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▲▼ 淡江日本隊長飯塚章悟。（圖／記者林育正攝）

▲淡江日本隊長飯塚章悟。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／桃園報導

大專足球聯賽26日8強戰，「15國聯軍」淡江大學4比0不敵冠軍熱門之一的北市大。而淡江的日本隊長飯塚章悟對首次闖進8強的成績已經相當自豪，不過他也透露領軍聯合國部隊的困難之處。

一字排開戰力突出的淡江可以說是國內足球4大傳統名校以及「巴西軍團」之外，最強的隊伍。但是飯塚章悟直接點出球隊實力不俗，在團隊意識和紀律上卻要和台灣球員學習。「我們隊上外國人比較多，在場上比較有彈性，但也比較有自己的想法。個人能力很夠，但防守需要合作。」

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而練習遲到也是問題之一，不過飯塚章悟表示隊上外籍生年紀比台灣大學生還大，因此教練也不採用高壓的管理方式，希望隊員拿出自我要求。「我們練習都會到，但很多人都有在外面踢球，或是企甲球員，隊上先發競爭激烈。今年踢得不錯，但練習態度應該跟台灣學習，更聽從教練，練習要準時。」

淡江大學雖然無緣4強，但根據官方統計晉級8強已寫下隊史新紀錄，接下來要對上文化大學，爭取第5名的位置。「9月之後我們打過兩次友誼賽，都很熟悉彼此。我們很多外籍生，春節都回家沒辦法練習，現在合作的感覺回來了。」

28日淡江將和文化正面交鋒，身為前鋒的飯塚章悟先放話，「一兩人用個人能力過人，再快速射門，我們會得分！我們下一場會更好！」

▲▼ 淡江大學楊伊沃。（圖／記者林育正攝）

▲ 淡江大學楊伊沃。（圖／記者林育正攝）

關鍵字： 大專足聯淡江
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