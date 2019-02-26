快艇主帥瑞佛斯刻意喊暫停　讓球迷向德佬歡呼致敬

▲瑞佛斯特意喊暫停要球迷向諾威斯基致敬。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

獨行俠26日客場挑戰快艇，最終達拉斯以112比121吞下敗仗，其中達拉斯看板球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)本季第2次先發登場，同時這也是他生涯出戰的第1500場比賽，是歷史第4位達到這項紀錄的球員，而在比賽最後階段，快艇已經無意進攻，但主帥瑞佛斯(Doc Rivers)特別喊了一次暫停，要全場球迷向「德佬」致敬，讓諾威斯基眼眶都泛紅。

諾威斯基自1998年進入聯盟以來，今年已經是他生涯第21年，創下了在同一球效力最長紀錄，本季初「德佬」因為傷病影響無法出賽，至今只打了29場比賽，面對快艇一戰是他本季第2次先發，全場攻下12分，5籃板，1助攻，儘管狀態已經大不如前，但只要他上場，球迷更多的是想見證一個傳奇以及回憶。

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加上今天這戰，諾威斯基生涯累積出場數達1500場，成為歷史第4位達到這項紀錄的球員，另外3位則是派瑞許(Robert Parish)的1611場、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的1560場、史塔克頓(John Stockton)的1504場。

由於邁入生涯末期，今年有可能是諾威斯基的最後一季，獨行俠接下來已經不會再和快艇以及湖人交手，若他選擇退役，本戰將是他最後一次造訪史坦波中心，比賽最後快艇已經確定拿下勝利，最後一波也選擇不進攻，但教練瑞佛斯卻特別喊了一次暫停，並拿起麥克風呼喊，「他是史上最佳，諾威斯基 Let’ Go」並請全體觀眾起立致敬，這一舉動也打動「德佬」讓他眼眶完全泛紅差點烙下男兒淚。

賽後諾威斯基談到瑞佛斯的行為表示，「那樣的感覺很棒，對此我真的很感激，一開始我還在想瑞佛斯為何要喊那個暫停，然後當他拿起麥克風讓我很錯愕，但隨後他讓我感覺很謙卑，那是一個動人的時刻，我真的很感謝。」

▲諾威斯基生涯出賽1500場歷史第4。（圖／CFP）