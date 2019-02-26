運動雲

> >

快艇主帥瑞佛斯刻意喊暫停　讓球迷向德佬歡呼致敬

ETtoday運動雲

▲諾威斯基。（圖／CFP）

▲瑞佛斯特意喊暫停要球迷向諾威斯基致敬。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

獨行俠26日客場挑戰快艇，最終達拉斯以112比121吞下敗仗，其中達拉斯看板球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)本季第2次先發登場，同時這也是他生涯出戰的第1500場比賽，是歷史第4位達到這項紀錄的球員，而在比賽最後階段，快艇已經無意進攻，但主帥瑞佛斯(Doc Rivers)特別喊了一次暫停，要全場球迷向「德佬」致敬，讓諾威斯基眼眶都泛紅。

諾威斯基自1998年進入聯盟以來，今年已經是他生涯第21年，創下了在同一球效力最長紀錄，本季初「德佬」因為傷病影響無法出賽，至今只打了29場比賽，面對快艇一戰是他本季第2次先發，全場攻下12分，5籃板，1助攻，儘管狀態已經大不如前，但只要他上場，球迷更多的是想見證一個傳奇以及回憶。

請繼續往下閱讀...

加上今天這戰，諾威斯基生涯累積出場數達1500場，成為歷史第4位達到這項紀錄的球員，另外3位則是派瑞許(Robert Parish)的1611場、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的1560場、史塔克頓(John Stockton)的1504場。

由於邁入生涯末期，今年有可能是諾威斯基的最後一季，獨行俠接下來已經不會再和快艇以及湖人交手，若他選擇退役，本戰將是他最後一次造訪史坦波中心，比賽最後快艇已經確定拿下勝利，最後一波也選擇不進攻，但教練瑞佛斯卻特別喊了一次暫停，並拿起麥克風呼喊，「他是史上最佳，諾威斯基 Let’ Go」並請全體觀眾起立致敬，這一舉動也打動「德佬」讓他眼眶完全泛紅差點烙下男兒淚。

賽後諾威斯基談到瑞佛斯的行為表示，「那樣的感覺很棒，對此我真的很感激，一開始我還在想瑞佛斯為何要喊那個暫停，然後當他拿起麥克風讓我很錯愕，但隨後他讓我感覺很謙卑，那是一個動人的時刻，我真的很感謝。」

▲諾威斯基對戰太陽正式復出，成為連續21年為同一球隊的球員，創下歷史紀錄。（圖／CFP）

▲諾威斯基生涯出賽1500場歷史第4。（圖／CFP）

關鍵字： NBA快艇獨行俠諾威斯基
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

熱門新聞

卡特指林書豪偷他的綽號　豪哥表明「粉絲身分」老飛人秒變臉

林書豪右側45度角中距離全聯盟最準　暴龍主帥要他大膽開火

洋基祭出7年7000萬美元　提前綁定外野核心希克斯

大聯盟百年從未出現過！　她只花4局轟「完全全壘打」

邪惡帝國來了！道奇重返哈波爭奪戰　傳開價破10年3.3億

沖繩現場／只能看電視上的王柏融表現　中田翔：好想加入

讀者回應

﻿

最新新聞

1獅台南限定季票　球迷享4大優惠

2大陸桌球好手馬龍傷病嚴重恐影響東奧

3領袖之路不易　楊盛硯學情緒控管

4庫茲馬想找真人秀女星約炮被拒絕

5快艇主帥喊暫停要球迷向德佬致敬

熱門新聞

1卡特指林書豪偷他的綽號　嚇到豪哥

2豪哥右側45度角中距離全聯盟最準

3洋基7年7000萬綁定外野手希克斯

4MLB也沒有過 她轟「完全全壘打」

5道奇想要哈波 傳開價破10年3.3億

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

熱身賽扛4棒敲安打　王柏融：重要的是開季

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366