猿鷹戰／岸孝之首戰對決葉家淇　弓削隼人可能投第2戰

▲岸孝之。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿隊與東北樂天金鷹隊將在連假2月28日、3月1日於天母棒球場對決，桃猿首戰派出葉家琪掛帥先發，樂天則派出岸孝之，第二戰暫定為弓削隼人。

猿隊今天也公布參賽名單，原陳禹勳、林柏佑、江國謙與林立移出名單，留在基地調整，另増王溢正、梁家榮、尼克斯、李茲、陳晨威，3洋投都在名單中，李茲也會登板投1局。

請繼續往下閱讀...

岸孝之先後效力西武、樂天，12個球季累計出賽275場，包括270場先發，拿下122勝79敗，防禦率3.00。24歲左投弓削隼人在去年選秀獲樂天第4指名，身高193公分，球速最快149公里，日前對火腿熱身賽，曾被王柏融敲出安打，此次來台對猿交流賽，球隊有意安排他在第二戰先發，但也有可能在明天練球後，視調整情況而更動人選。

今年將滿22歲的葉家淇去年在二軍出賽10場，防禦率4.86，球速最快153公里，季後投入冬季聯盟賽事，合計出賽5場，包括4場先發，戰績3勝0敗，防禦率僅1.75，但生涯累積4個球季，在一軍僅出賽7場，包括3場先發，吞下2敗，防禦率13.5，生涯首勝尚未到手。

桃猿名單如下：投手史博威、尼克斯、李茲、洪聖欽、王溢正、黃偉晟、黃子鵬、吳丞哲、賴智垣、張明翔以及葉家淇；捕手林泓育、廖健富、劉時豪；內野手林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、朱育賢、梁家榮、陳晨威、林智平；外野手藍寅倫、詹智堯、余德龍、黃敬瑋。