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洛磯與總教練布拉克續3年約　幫助投手克服「打者天堂」

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▲▼洛磯總教練，布拉克（Bud Black）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛磯與總教練布拉克（Bud Black）提前續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

布拉克（Bud Black）連續兩年帶領洛磯闖入季後賽，去年差點拿下生涯第2座年度最佳教練。球隊肯定他的帶兵功力，26日春訓階段提前奉上一份3年附帶第4年選擇權的合約，雙方合作延長到2022年。

布拉克2017年來到克羅拉多「解救」這支自2010年連續7年與季後賽絕緣的球隊。布拉克接掌兵符後馬上帶領球隊取得外卡席次，今年更是打出僅次於2009年92勝隊史最佳戰績的91勝，可惜加賽階段輸球，差點寫下隊史首次的分區冠軍，之後分區系列賽遭釀酒人3戰橫掃。

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▲▼ 洛磯馬奎茲(German Marquez)。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬奎茲（German Marquez）。（圖／達志影像／美聯社）

這位61歲老教頭能夠帶領洛磯進步，很大的原因在於他讓這群年輕投手克服自家主場，「打者天堂」庫爾斯球場（Coors Field），像是馬奎茲（German Marquez）以單季230K寫下隊史紀錄，費里蘭（Kyle Freeland）更是名列國聯賽揚票選4。洛磯隊2016年團隊防禦率4.91，2017年下降到4.51，上季則是4.33，任內繳出178勝147敗的佳績。

球員時期為投手的布拉克，1985年效力皇家就拿過世界大賽冠軍，2002年擔任天使投手教練再添第2座。布拉克2007年首次任命總教練，就帶兵教士長達9年的時間，雖然2010年率隊打出90勝並獲得國聯年度最佳教練肯定，但任內從來沒有闖進季後賽，2015年遭到解職。

關鍵字： 洛磯布拉克
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