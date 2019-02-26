中職／主題日強「悍」登場　 富邦悍將季票即將販售





▲富邦悍將公布上半季5檔主題日。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將2019球季全年季票及上半季季票即將開始販售，喜愛富邦悍將的「鐵悍」家人們可以以優惠價格選定座位，用最棒的視角觀賽，享受球場更棒的硬體設施，2018年度全年季票卡友更可以優先購買季票選位！富邦悍將自2018年起以新莊棒球場為主場，全主場賽事用心設計風格多樣、有趣的主題活動，提供球迷超越棒球的觀賽體驗。

今年上半季五檔主題日將輪番登場，本季悍將首場主場賽事將於4/5日開打，富邦悍將球團邀請家人們「悍我們一起回家比賽」，於4/5-7日以「家年華」概念舉辦首波主題日活動，歡迎大家回到我們的城堡與悍將們一起迎戰新球季，並享有一個歡樂的Welcome Party。

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2019年上半季的五檔主題日曝光，四月份除了開幕周的「家年華」還有「重裝上陣」要鐵悍家人們與悍將並肩作戰；五月將有全新企劃的「Besties閨蜜日常」以及「飢餓遊戲」；六月則將推出全新加強版的「XVIII」主題日。

為了帶給球迷更好的觀賽體驗，富邦悍將認養新莊主場後，陸續升級場內硬體設備規格，今年持續進行球場改造工程，其中本壘後方區域座椅將全面換新。另外為創造更好的全場應援效果，悍將主場首創【環形舞台】，增設本後應援區域延伸至一三壘看臺，擴大熱區範圍，Fubon Angels與應援團能更全面地帶領球迷熱情應援，營造更悍的全富武莊主場

Fubon Angels休息座位將調整至本壘後方，同時外野的副屏幕更換為LED，提供更高畫質的視覺享受，雙螢幕的全新互動效果要讓球迷朋友耳目一新，擁有更棒的觀賽體驗。

富邦悍將2019年主場例行賽季票於FamiTicket全網購票網銷售，3/2(六)12:00~3/3(日)23:59將提供2018年全年季票卡友優先購票選位，另於3/4(一)12:00~3/7(四)23:59全面開賣，售價金額$17,888元。上半季季票於3/9(六)12:00~3/14(四)23:59銷售，售價金額$9,488元，歡迎家人們搶先購買選定全年度最佳的觀賽位置。

隨著悍將主場硬體翻新後，球迷朋友除了有更多熱區的座位選擇，全年季票卡友還能享有季後賽門票每場每卡購買2張之優先購買權、例行賽賽後MVP頒獎報名權利、商品滿千折500元之折價券2張，以及球迷自行購買之悍將球衣免費燙印服務乙次；上半季季票卡友則享有商品滿千折500元折價券1張，更多詳細卡友權益請上富邦悍將官網查詢。