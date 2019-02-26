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世籃賽／字母哥率希臘、賈索兄弟領西班牙　將挑戰美國

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▲世籃資格賽，希臘男籃，西班牙男籃，美國男籃。（圖／取自FIBA）

▲接下來世界盃字母哥的回歸將大幅提升希臘男籃實力。（圖／取自FIBA）

記者張曜麟／綜合報導

世籃資格賽歐洲區晉級隊伍全數出爐，隨著近年歐洲籃壇的崛起，美國籃球霸主的地位也不斷受到挑戰，其中在本屆資格賽中希臘與西班牙更是打出超強勢表現，接下來的世界盃中也是最有望挑戰美國的球隊。

美國籃球在世界上可說是獨霸一方，除了在2002年世錦賽以及2004奧運遭到阿根廷重挫外，他們籃球霸主的地位幾乎無法撼動，但隨著科技、醫療進步以及訓練方式的改變，歐洲許多國家都已經逐漸追上美國腳步，2016里約奧運美國隊就在預賽中遭到塞爾維亞以及法國的威脅，最終兩戰皆僅以3分險勝，複賽面對西班牙也只小贏6分，接下來本屆世界盃他們將面臨更嚴峻挑戰。

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▲世籃資格賽，希臘男籃，西班牙男籃，美國男籃。（圖／取自FIBA）

▲美國男籃世界盃將全派NBA球員出戰。（圖／取自FIBA）

資格賽中希臘首輪與英國、以色列、愛沙尼亞分到H組，本身籃球底蘊就雄厚的希臘實力遠超另外3隊，第一輪就輕鬆以6戰全勝的戰績晉級第二輪，隨後他們與德國、塞爾維亞等歐洲列強同組，但在第二輪希臘於第四階段輕鬆再添2勝率先取得晉級資格，本屆籃資格賽中戰績11勝1敗，與立陶宛並列第一可見他們整體實力相當強大。

可怕的是希臘在資格賽中，公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)並未參戰，但他們卻靠著團隊出色發揮取得耀眼成績，加上過往他們曾於2006年世錦賽中以101比95擊退美國隊，接下來世界盃隨著「字母哥」歸隊，戰力將會大幅提升，很可能會成為美國隊尋求衛冕的強勁對手。

另一支歐洲強權則為西班牙，他們目前為世界排名第2的隊伍實力僅次於美國，資格賽中也早早就取得晉級資格，最終戰績為10勝2敗為I組龍頭，與希臘相同的是，西班牙在資格賽中沒有任何NBA球員來打，但接下來「賈索兄弟」、盧比歐(Ricky Rubio)這些遠在美國征戰的球員皆可能相繼回歸國家隊，「無敵艦隊」也會再次向美國發起挑戰。

▲世籃資格賽，希臘男籃，西班牙男籃，美國男籃。（圖／取自FIBA）

▲西班牙男籃。（圖／取自FIBA）

關鍵字： 世籃賽希臘西班牙美國
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