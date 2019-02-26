「技術性下放」多一年新秀大物控制權　受害者布萊恩呼籲改制

▲布萊恩（Kris Bryant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟的「service-time」制度成為各隊最容易鑽漏洞的規則，可以技術性的把準備上大聯盟的新秀大物下放小聯盟，以利將球員控制年限從規定的6年延長到7年。身為此制度的「受害者」，小熊2016年國聯年度MVP得主布萊恩（Kris Bryant）就呼籲聯盟趕快修正這條規定。

布萊恩2015年升上大聯盟就奪得國聯新人王，不過他在該年雖然春訓表現出色，但開季是先被下放3A，直到4月才登上大聯盟，小熊會這麼做為了就是技術性的延長控制年限。

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「這制度真的糟透了，實在很糟糕。」布萊恩26日向《The Athletic》記者謝爾瑪（Sahadev Sharma）說道，「今年各隊也會這樣做，接下來的每一年也都一樣。我可以理解春訓表現不好被下放調整，但很多人為了在春訓證明自己已經準備好了，花很多時間、精力在休賽期，我認為這樣的情況是該被鼓勵的。」

根據大聯盟規定，每位剛升上大聯盟的球員母隊有6年的控制權，其中前3年底薪、後3年連續取得仲裁資格，之後才能投入自由市場。但規定中球員一個賽季完整資歷為172天，而一季162場比賽大約都是183天才會消化完，也因此球隊對於陣中明星潛力的新秀，都會讓他登上大聯盟的球季從3A開季，技術性的讓他湊不滿172天，規避掉聯盟對於「完整球季」的認定，以致多一年的控制年限。

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero）、教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、白襪席曼尼茲（Eloy Jimenez）3位大聯盟百大農場前3名球員，都在春訓有亮眼表現，預計會在今年登上大聯盟，他們都有可能成為下一個受害者，晚一年取得自由球員，意味著少了一年領高薪的機會。

布萊恩表示，他能理解球隊的做法，但他希望聯盟能夠趕緊改制修正這不合理的規定，「很快的大家就發現規則上的漏洞，這完全不合理。這跟我理解的春訓打得好，獲得上大聯盟打開幕戰的獎勵完全衝突。」